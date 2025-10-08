Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Χαρτς, πρωτοπόρο στη Σκωτία, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένα από τα γκολ του, απέναντι στη Φάλκιρκ, ξεχώρισε ιδιαίτερα: ο Κυζιρίδης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με ένα απίθανο μακρινό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, συμβάλλοντας στη νίκη 3-0 της ομάδας του. Το γκολ αυτό ψηφίστηκε ως το καλύτερο για τον μήνα Σεπτέμβριο, αποφέροντάς του το πρώτο ατομικό βραβείο στην καριέρα του στη Σκωτία.

Με την απόδοσή του, ο Κυζιρίδης καθοδηγεί τη Χαρτς στην πρώτη θέση, μπροστά από το παραδοσιακό «δίπολο» της Σκωτίας, Σέλτικ και Ρέιντζερς.