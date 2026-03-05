Στην Κατερίνη συνελήφθη ανήλικος για υπόθεση παραχάραξης νομισμάτων, διακίνησης καρτών ΑΤΜ – κλώνων και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ύστερα από καταγγελίες για οπτικοακουστικό υλικό σε λογαριασμό κοινωνικού δικτύου. Στα βίντεο εμφανιζόταν άτομο να κάνει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ με χρήση κάρτας–κλώνου, ενώ σε άλλα φαίνονταν πρόσωπα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρονται να συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα.

Η αρμόδια Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση των αδικημάτων. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και ψηφιακής ανάλυσης, καθώς και συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και ο τόπος διαμονής του κατηγορουμένου.

Κατά την έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν πειστήρια που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή του στην υπόθεση, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται:

· 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

· δύο λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία,

· αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),

· υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής,

· δύο μάσκες full face,

· γκλοπ,

· πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια,

· δύο σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης τύπου USB,

· δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα που απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε αποκρύψει τα πλαστά χαρτονομίσματα μέσα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και σε ψυγείο.

Όλα τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.