Ο Κίμι Αντονέλι, ο δεύτερος νεότερος με νίκη στην F1 στη φωτογραφία μοιράζεται ένα παγωτό μετά την κατάκτηση του πρώτου βάθρου στην Κίνα με τον πατέρα του, επίσης παλαίμαχο οδηγό αγώνων που τον υποστηρίζει από τα αρχικά του βήματα.

Δεν χορταίνεις να διαβάζεις αυτές τις ημέρες δηλώσεις του νέου σταρ της Formula1,του Κίμι Αντονέλι του 19χρονου που εδώ και λίγες ημέρες έχει το στέμμα του δεύτερου νεότερου νικητή στην ιστορία του αθλήματος ( συγκεκριμένα στην Κίνα) μετά τον «γκρινιάρη» Μαξ Φερστάπεν που τα έχει βάλει με την υβριδική τεχνολογία η οποία δεν του κάνει τη χάρη να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις.

«Ανυπομονώ για το υπόλοιπο της σεζόν. Εστιάζω σε κάθε αγώνα και μετά θα δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος της χρονιάς» ανέφερε ο πολυτάλαντος πιλότος της Mercedes, που έμεινε «άφωνος» όταν τερμάτισε στο Κινεζικό Γκραν Πρι ενώ ξέσπασε σε κλάματα μετά την κατάκτηση της πρώτης του νίκης στη Formula 1. Ο ίδιος αφηγήθηκε μια ανατριχιαστική εκτροπή που πήρε το συγκεκριμένο γκραν πρι, λίγο πριν το τέλος του αγώνα που παραλίγο να του κόστιζε την πρώτη θέση στο βάθρο.

«Προς το τέλος έπαθα …. καρδιακή προσβολή όταν μπλόκαραν τα φρένα του μονοθεσίου σε μια στροφή». Αυτό παραλίγο να τον έβγαζε εκτός της διεκδίκησης του αγώνα, όμως όπως τόνισε αυτό ήταν για τον ίδιο ένα «καμπανάκι» ώστε να ηρεμήσει και να βρει το ρυθμό του με το νέο μονοθέσιο στο δρόμο προς τη νίκη. Ο μικρός της παρέας των 22 πιλότων έχει μόλις 26 συμμετοχές στη Formula1 και βλέπει το μέλλον του γεμάτο γκάζια! Θέλει να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον της χώρα του για τη Formula1 στην Ιταλία και σίγουρα το ποδόσφαιρο που ήταν το παιδικό του όνειρο έχει πάει περίπατο.

Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2006 στη Μπολόνια της Ιταλίας και μεγάλωσε σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η πρώτη του συμμετοχή στη Formula 1 καταγράφηκε στο γκραν πρι της Αυστραλίας το 2025.Τα πρώτα του βήματα στο μηχανοκίνητο σπορ τα έκανε σε ηλικία 7 ετών με τα καρτ και από τότε ερωτεύτηκε τα γκάζια, τις ρόδες και τις πίστες που έγιναν το δεύτερο σπίτι του. Μέχρι που τον μυρίστηκε η Ακαδημία Νέων Ταλέντων της Mercedes και του άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τα γκραν πρι. Eπίσης, δηλώνει φανατικός οπαδός του Αιρτον Σένα, που όπως αναφέρει ο ίδιος τον έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος!

Ο Ιταλός οδηγός εθεάθη, πέρσι, να αποτίνει φόρο τιμής στον τρεις φορές πρωταθλητή Αιρτον Σένα στο νεκροταφείο Morumbi πριν το γκραν πρι, στο Ιντερλάγκος.

«Ήταν μια πραγματικά μια ωραία εμπειρία», εξήγησε ο Αντονέλι στα μέσα ενημέρωσης. «Ο Άιρτον είναι ο αγωνιστικός μου ήρωας.»

Σε συνέντευξη του διευκρίνισε ότι όταν έτρεχε ο Σένα δεν είχε γεννηθεί και το μικρόβιο με τον «Θεό» της Formula1 το κόλλησε χάρη στον πατέρα του. «Με τον μπαμπά μου, όταν ήμουν μικρός, βλέπαμε πολλά DVD με παλιούς αγώνες της F1 από τη δεκαετία του ’90. Ο Άιρτον ήταν ο οδηγός που ξεχώριζε για εμένα από όλους τους άλλους. Όχι μόνο ως ταλέντο στην οδήγηση, αλλά και για την προσωπικότητα που είχε εντός και εκτός πίστας. Αυτό ηταν να γίνει η έμπνευσή μου.»

Ακόμη θυμάται πως τρύπωσε σε ηλικία επτά ετών στα paddock ενός αγώνα που έτρεχε ο πατέρας του στο πρωτάθλημα Porsche Supercup. Με τα παιδιά να απαγορεύεται να βρίσκονται στα πιτ στοπ, ο πατέρας του σκαρφίστηκε κάτι ριψοκίνδυνο. «Ήταν ένας αγώνας στο Χόκενχαϊμ το 2014. Δεν μπορούσα να μπω στο paddock επειδή ήμουν πολύ μικρός», ανέφερε ο Κίμι. «Τότε ο μπαμπάς μου αποφάσισε να με κρύψει μέσα σε μια στοίβα από λάστιχα και να με περάσει με ένα καρότσι. Βάλαμε και μια ομπρέλα από πάνω για να μην υπάρχει πιθανότητα να με δουν! Πέρασα και μπήκα στο pit lane, και ένας φίλος του μπαμπά μου, μού έδωσε μια κάρτα για να μπορώ να κινηθώ χωρίς άγχος αφού πέρασα τον έλεγχο.» Ο ίδιος τονίζει ότι ακόμη γελάνε με αυτή την ιστορία.