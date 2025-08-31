Σε νέο ρεκόρ ανήλθε η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη κατά τον τελευταίο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να φτάνουν τα 4,15 εκατομμύρια, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2,8%. Παράλληλα, η ζήτηση παρουσίασε άνοδο 7,7% αγγίζοντας τα 61,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ η πληρότητα αυξήθηκε κατά 3%.

Η θέση της Ελλάδας στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή καταγραφή της AirDNA, η Ελλάδα διακρίθηκε για τις επιδόσεις της, καθώς η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση καταγράφηκε υψηλότερη κατά 7,5% και η πληρότητα κινήθηκε ανοδικά κατά 2%. Αυτή η δυναμική θέτει τη χώρα μας σταθερά μεταξύ των κορυφαίων αγορών της Ευρώπης.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ιταλία (-1,5%), η Ισπανία (-1,2%) και η Γαλλία (-1,1%) εμφάνισαν μείωση στην προσφορά, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπου σημειώθηκαν μικρές αυξητικές τάσεις.

Ισχυρή ζήτηση για πολυτελή καταλύματα

Η AirDNA εντοπίζει αξιοσημείωτη ενίσχυση της ζήτησης στην κατηγορία των luxury (+14%) και upscale (+9%) καταλυμάτων, αναδεικνύοντας νέες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Νορβηγία και η Ελβετία. Όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε βίλες και πολυτελείς κατοικίες, επωφελείται από αυτήν τη διεθνή τάση, καθώς προσελκύει ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν αναβαθμισμένες εμπειρίες».

Θετικές προοπτικές και μεταβαλλόμενες τάσεις

Οι προκρατήσεις για τους επόμενους μήνες στην Ευρώπη αποτυπώνουν σταθερή δυναμική. Ειδικότερα, για τον Σεπτέμβριο οι κρατήσεις είναι αυξημένες κατά 10%, ενώ για τον Οκτώβριο η αύξηση φτάνει το 13%. Ωστόσο, ο Νοέμβριος παρουσιάζει επιβράδυνση με οριακή αύξηση 2%, δείγμα μιας πιθανής συγκράτησης της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Έμφαση σε εναλλακτικούς προορισμούς

Νέα στοιχεία από την AirDNA δείχνουν ότι ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε λιγότερο γνωστούς και οικονομικότερους προορισμούς της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, γεγονός που μαρτυρά μετακίνηση από τους παραδοσιακούς τουριστικούς «μαγνήτες» προς πιο αυθεντικές επιλογές διαμονής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πολωνία, η Τσεχία και η Κροατία σημείωσαν σημαντική αύξηση στη ζήτηση, με την Κροατία να καταγράφει άνοδο 11,7% παρά τη μείωση της προσφοράς κατά 0,8%, γεγονός που οδήγησε και σε άνοδο της πληρότητας κατά 10,6%. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της ζήτησης σε Πολωνία και Τσεχία, που ξεπέρασε το 15%. Στη Νορβηγία, καταγράφηκε αύξηση 27%, ενώ στη Λιθουανία και την Εσθονία οι κρατήσεις του Αυγούστου εκτοξεύθηκαν κατά 20-30%.

Συζήτηση για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

Η αλματώδης ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης τόσο στην Ευρώπη όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αρκετές χώρες έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρότεροι κανόνες που σχετίζονται με τη διάρκεια των μισθώσεων, τη φορολόγηση ή την καταγραφή των ακινήτων, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ κατοίκων, ξενοδόχων και ιδιοκτητών.

Στην Ελλάδα, η δημόσια συζήτηση εντείνεται, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο συστατικό του τουριστικού προϊόντος, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς όπως η αυξανόμενη πίεση για στέγαση στα μεγάλα αστικά κέντρα και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού με τον ξενοδοχεια