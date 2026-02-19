Η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ διέταξε άμεσα εσωτερικό έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Η έρευνα διήρκεσε λίγους μήνες και στα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν περίπου 80 φάκελοι με σοβαρές ενδείξεις παρανομιών και κακοδιαχείρισης.

Τόνισε, δε, ότι πρόκειται για ζημία στον Οργανισμό και για καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό, επισημαίνοντας πως «η Πολιτεία παρεμβαίνει άμεσα και εντοπίζει τέτοιες πρακτικές». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται κυρίως με δύο υπαλλήλους.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα με πρωτοβουλία της διοίκησης, υπογραμμίζοντας: «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών».

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λόγω του αντικειμένου του και της διαχείρισης ιδιαίτερα ευαίσθητων κοινωνικών πολιτικών, πλέον έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς άμεσης αναφοράς και διερεύνησης καταγγελιών, από ζητήματα που αφορούν δομές κοινωνικής φροντίδας έως περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης δημόσιων πόρων.

Σημείωσε, δε, ότι η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι έλεγχοι ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης στον Έβρο, από περίπου 600 αιτήσεις που εξετάστηκαν πάνω από 580 απορρίφθηκαν, καθώς εντοπίστηκαν παρατυπίες, ενώ στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» προχώρησαν περίπου 3.000 ανακλήσεις σε όλη τη χώρα -εκ των οποίων 1.200 στην Ηλεία- αποτρέποντας σημαντική ζημία για το Δημόσιο.

Η υπουργός τόνισε ότι αυτοί οι έλεγχοι αποδεικνύουν πως η Πολιτεία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά παρεμβαίνει ενεργά όταν εντοπίζονται προβλήματα, και επεσήμανε: «Υπάρχει ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο που οφείλουμε να τηρούμε όλοι. Η πολιτική ηγεσία, οι δημόσιοι λειτουργοί και οι πολίτες πρέπει να κάνουμε σωστά ο καθένας τη δουλειά μας. Όταν αυτό συμβαίνει, προστατεύονται οι πόροι των πολιτών και ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο κράτος».

Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ενώ ο νέος διοικητής του ΟΠΕΚΑ έχει λάβει σαφείς εντολές για πλήρη θωράκιση του συστήματος χορήγησης επιδομάτων.

Εξάλλου, η υπουργός, αναφερόμενη στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, επεσήμανε ότι ξεκίνησε πιλοτικά στον Έβρο, σε μία περιοχή με ιδιαίτερες δυσκολίες, ώστε να εντοπιστούν στην πράξη τα σημεία βελτίωσης. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα γίνεται, πλέον, πιο ευέλικτο, καθώς δεν απαιτείται να υπάρχει ήδη εργασία πριν τη μετακίνηση, αλλά να αποδεικνύεται ότι οι δικαιούχοι έχουν εγκατασταθεί πραγματικά στην περιοχή.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το πρόγραμμα διευρύνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας και αφορά, πλέον, ευρύτερες κατηγορίες πολιτών όπως φοιτητές, συνταξιούχους και Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν.

Στο σκέλος της στεγαστικής πολιτικής, αναφέρθηκε στα προγράμματα ανακαίνισης κατοικιών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς στέγης, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές. «Όσο αυξάνεται η προσφορά κατοικιών, μειώνονται οι πιέσεις στις τιμές. Γι’ αυτό ανοίγουμε κλειστά σπίτια και τα φέρνουμε ξανά στην αγορά», πρόσθεσε.

Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» είπε ότι παρέχεται επιδότηση έως 8.100 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων που διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο ενισχυμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, όπου για οικογένειες με δύο παιδιά η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 46.000 ευρώ.

Τέλος, τόνισε ότι οι πολιτικές στέγασης κινούνται ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις -ενίσχυση της ζήτησης και αύξηση της προσφοράς- με στόχο περισσότεροι νέοι και οικογένειες να αποκτούν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.