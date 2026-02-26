Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού ύψους 196.967.953 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ

– Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

– Ευάλωτοι οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 592.761 και το σύνολο των καταβολών σε 196.967.953 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα εεπιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.