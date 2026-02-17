Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε ανακοίνωσή του και σε συνέχεια του δελτίου Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (17/2/2026), διευκρινίζει ότι ο έλεγχος που αποκάλυψε τα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022 είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2023. Η εντολή δόθηκε από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου. Παράλληλα, βρέθηκαν χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ παρείχε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποσταλεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Αναζήτηση ποσών και πειθαρχικές διαδικασίες

Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ δρομολογεί τη διαδικασία αναζήτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου. Παράλληλα, έχει κινηθεί ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με παραπομπή των υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες.