Πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης και καταβολής επιδομάτων κατά την περίοδο από 10 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή εκείνα που δόθηκαν σε μη δικαιούχους, ανέρχονται συνολικά σε 1.860.000 ευρώ. Ο έλεγχος αφορούσε 372 φακέλους αιτήσεων, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου.

Ευρήματα του ελέγχου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ούτε η χρονολογική σειρά εξέτασής τους.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση βασικών κριτηρίων, όπως το όριο ηλικίας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις το επίδομα καταβλήθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να δοθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι αιτούντες.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ. Αντίστοιχα, από 91 αποφάσεις προέκυψαν 216.543 ευρώ, ενώ από τον επανέλεγχο 76 αποφάσεων το ποσό ανήλθε σε 895.554 ευρώ.

Επιπλέον, στον έλεγχο 27 φακέλων όπου η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνίες μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και ΑΜΚΑ, προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Αφορμή του ελέγχου

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από έκτακτο εσωτερικό έλεγχο του ΟΠΕΚΑ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο/μένη που διατηρούσε φακέλους αιτήσεων στην κατοχή του/της.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο/η ίδιος/α υπάλληλος, ακόμη και μετά την απόσπασή του/της σε άλλη υπηρεσία, εισήγαγε αιτήσεις στο σύστημα και επιχείρησε την παράτυπη έγκρισή τους. Παράλληλα, κατά τη θητεία δύο προϊσταμένων του αρμόδιου τμήματος, επιτρεπόταν η είσοδος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων που δεν ήταν αιτούντες, αλλά προσκόμιζαν αιτήσεις εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας.

Συστάσεις και επόμενα βήματα

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε:

1. Την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου.

2. Την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση.

3. Την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και την αυστηρότερη τήρηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση επιδομάτων.

Η έκθεση ελέγχου έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.