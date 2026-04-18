Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21, με τους δικαιούχους να έχουν πλέον λιγότερο από τρεις εβδομάδες στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν την οικονομική τους ενίσχυση. Καθώς διανύουμε τη 18η Απριλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ δέχεται καθημερινά νέες αιτήσεις αλλά και τροποποιήσεις, με την καταληκτική ημερομηνία της 8ης Μαΐου (ώρα 18:00) να πλησιάζει απειλητικά. H φετινή διαδικασία συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις, με κυριότερη τη διασταύρωση της σχολικής φοίτησης των τέκνων, η οποία αποτελεί πλέον απαράβατο όρο για την έγκριση της πληρωμής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς ώστε η αίτηση να μην παραμείνει σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης», καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θεωρείται μη υποβληθείσα και ο δικαιούχος κινδυνεύει να μείνει εκτός της επόμενης πληρωμής.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

