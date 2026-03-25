Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει μια σειρά από επιλογές για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Τα μέτρα, σύμφωνα με την ίδια, θα προσαρμοστούν ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται να «παραλύσει από δισταγμό» και διαθέτει ένα «διαβαθμισμένο φάσμα επιλογών αντίδρασης» στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι επιλογές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών παρεμβάσεων ανάλογα με τις εξελίξεις.