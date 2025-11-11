Η Παρί φιλοξενεί απόψε (11/11, 22:00) τον Παναθηναϊκό στην «Adidas Arena», με τους «πράσινους» να ψάχνουν ένα restart στη Euroleague.

Πριν τη μονομαχία με τον Τι Τζέι Σορτς στη Γαλλία, ο Ναντίρ Χιφί μίλησε στη L’Équipe και δεν μάσησε τα λόγια του για τον Εργκίν Αταμάν. Ο Γάλλος γκαρντ υποστήριξε πως δεν αξιοποιείται σωστά και πως το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού δεν έχει βρει ακόμη τον τρόπο να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί.

Σε ότι έχει να κάνει με τα συναισθήματά του, λίγο πριν συναντήσει ξανά τον καλό του φίλο:

«Θα είναι πραγματικά ξεχωριστό, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ εναντίον του σε επίσημο αγώνα. Αλλά πολλές φορές στην προπόνηση (χαμόγελα). Οπότε, το να ξαναδώ τον αδερφό μου, με τον οποίο έχω κερδίσει τα πάντα στη Γαλλία τα τελευταία δύο χρόνια – Leaders Cup και EuroCup 2024, Κύπελλο και Πρωτάθλημα 2025 – σίγουρα θα είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, πρέπει να κερδίσουμε».

Nadir Hifi sur le retour de T. J. Shorts à Paris : « Il est mal utilisé au Panathinaïkos » ➡️ https://t.co/kqSBwpGED8 pic.twitter.com/R7U8BhzYNq — L’Équipe (@lequipe) November 11, 2025

Για την συνύπαρξή τους στις προπονήσεις της Παρί:

«Δεν παίζαμε πολύ άμυνα ο ένας εναντίον του άλλου. Αλλά ήταν πολύ ανταγωνιστικός, ήθελε να κερδίζει τα πάντα. Τον ξέρουμε, μιλάει πολύ, είναι λίγο αστείος, προσπαθεί να μπει στο μυαλό των αντιπάλων του. Ήταν απίστευτο να τον έχουμε στην ομάδα. Όλα τα παιχνίδια μικρής και μεσαίας απόστασης που έχω αναπτύξει τώρα, το να σταματάω στο γρήγορο break για να ρίξω δύο πόντους, τα έμαθα πολλά από αυτόν.

Είμαστε δύο διαφορετικοί παίκτες και ήμουν πολύ τυχερός που έπαιξε μαζί μου. Παρόλο που δεν είναι εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων, είχε μια πολύ καλή σεζόν σε αυτόν τον τομέα. Το να μπορώ να τον παρατηρώ, να βλέπω πώς το παιχνίδι του χειρίζεται τις αντίπαλες άμυνες, με βοήθησε πραγματικά πολύ»

Για το κενό που έχει αφήσει ο Αμερικανός:

«Η απουσία του έχει σίγουρα αφήσει ένα κενό. Αλλά δεν είναι μόνο η δική του. Είναι όλων. Πολλοί παίκτες έχουν φύγει: ο Γουόρντ, ο Μάλκολμ, ο Γιάντουνεν, ο Κράτσερ, ο Λο… Εγώ ο ίδιος δεν έχω τις ίδιες ρουτίνες με πέρυσι. Είναι μια διαφορετική σεζόν με διαφορετικούς παίκτες. Γνωρίζω τα παιδιά εδώ και τρεις μήνες, οπότε αυτό είναι φυσιολογικό.

Τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν είναι πια εκεί, είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά ταυτόχρονα, ήμασταν ψυχολογικά προετοιμασμένοι για αυτό. Όλη την περασμένη σεζόν το περιμέναμε. Υπήρχε μια μικρή αμφιβολία, αλλά ήξερα ότι θα φύγει. Ήθελε μια αλλαγή, να πάει σε έναν μεγάλο σύλλογο. Όπως και οι άλλοι. Είναι μια πραγματική αλλαγή, αλλά το γεγονός ότι ο Λέο (Καβαλιέρε), ο Σέμπα (Ερέρα) και ο Γιακ (Ουατάρα) είναι ακόμα εδώ —αυτή είναι η τρίτη μου χρονιά—βοηθάει πολύ. Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση, όπως κάναμε την πρώτη χρονιά μαζί με τον Τι Τζει, όταν το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας ήρθε από τη Βόννη».

Τέλος, κατέληξε στα εξής για το κακό ξεκίνημα του Σορτς στη σεζόν με τον Παναθηναϊκό:

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αλλά ειλικρινά, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται σωστά. Σπάνια τον έχω δει σε καταστάσεις όπως αυτές που βίωσε στο Παρίσι. Δεν μιλάω καν για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για καταστάσεις στις οποίες είναι πραγματικά καλός. Δεν φαίνεται να αξιοποιείται στο έπακρο. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος που έχει κατακτήσει επτά φορές το πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένου και του 2024. Είμαι σίγουρος ότι το προπονητικό επιτελείο θα προσαρμοστεί και θα βρει μια λύση»