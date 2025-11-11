Η ομάδα του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στο Παρίσι για την κρίσιμη αναμέτρηση της EuroLeague, έχοντας στη διάθεσή της τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος και οι Ομέρ Γιουρτσεβέν και Ρισόν Χολμς παραμένουν εκτός. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επιστρέφει μετά από διάστημα απουσίας, ενώ ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στην αποστολή αλλά δεν θα αγωνιστεί.

Η γαλλική ομάδα της Παρί αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα, με τους Γιακούμπα Ουατάρα, Τζάρεντ Ρόντεν, Λαμάρ Στίβενς και Άλαν Ντοκοσί αμφίβολους για τον σημερινό αγώνα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς, σημειώνονται επιστροφές και σημαντικές απουσίες: ο Αλεκσά Αβράμοβιτς επιστρέφει για τη Dubai BC, ενώ ο Νέιτ Μέισον και ο Τζάναν Μούσα παραμένουν εκτός.

Η Φενέρμπαχτσε υπολογίζεται χωρίς τους Σκότι Γουίλμπεκιν, Άρτουρς Ζάγκαρς και Ζίλσον Μπάνγκο, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ βλέπει τον Όσι Μπρίσετ να επιστρέφει. Η Παρτιζάν υποδέχεται τη Μονακό με τον Τζαμπάρι Πάρκερ πίσω στην ομάδα, ενώ η Βαλένθια και η Βίρτους Μπολόνια αναμένουν σημαντικές επιστροφές αλλά και αμφίβολους παίκτες, όπως οι Μπράνκου Μπάντιο και Αμπράμο Τσάνκα αντίστοιχα.