Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με νίκες στη Stoiximan Basket League, επικρατώντας άνετα του Περιστερίου με 89-72 στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 27 πόντους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την κλάση και την ηγετική του παρουσία. Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Χάρις ξεχώρισε, σημειώνοντας 16 πόντους.

Παρά τις αρκετές απουσίες – καθώς εκτός έμεινε και ο Βασίλης Τολιόπουλος λόγω θλάσης στη γάμπα – οι «πράσινοι» έδειξαν βάθος και συνέπεια στο παιχνίδι τους. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε για το αρχικό σχήμα τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου, ενώ το Περιστέρι ξεκίνησε με τους Καρντένας, Νίκολς, Θωμάκο, Πετράκη και Πέιν.

Πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Περιστέρι να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται με 7-2, εκμεταλλευόμενο την ενέργεια της έδρας του. Ο Παναθηναϊκός όμως απάντησε άμεσα — ο Γκραντ και ο Μήτογλου βρήκαν σκορ, φέρνοντας το ματς στα ίσα (7-7) μέσα από ένα γρήγορο επιμέρους 5-0. Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, με το Περιστέρι να κρατά ένα μικρό προβάδισμα (20-17), πριν ο Ναν ισοφαρίσει λίγο πριν τη λήξη της περιόδου. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο απόλυτο ισόπαλο 22-22.

Οι «πράσινοι» μπήκαν φουριόζοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας στροφές σε άμυνα και επίθεση. Με ένα εντυπωσιακό σερί 14-2, το «τριφύλλι» ξέφυγε με +12 (36-24) δείχνοντας διάθεση να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του. Το Περιστέρι όμως δεν παρέδωσε τα όπλα· με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (8/16 τρίποντα ως εκείνο το σημείο), μείωσε σταδιακά τη διαφορά και έφερε το σκορ στο 43-40. Παρά το μομέντουμ των γηπεδούχων, ο Ναν πήρε και πάλι την κατάσταση στα χέρια του, ευστοχώντας σε κρίσιμο τρίποντο για το 46-43 και στέλνοντας τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια μπροστά με 48-43.

Δεύτερο ημίχρονο

Με την επανέναρξη, ο Παναθηναϊκός κράτησε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 50-43, όμως το Περιστέρι αντέδρασε χάρη στον εξαιρετικό Χάρις, που σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους, γυρίζοντας προσωρινά το ματς (51-52). Εκεί εμφανίστηκε ξανά ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πήρε… φωτιά από την περιφέρεια. Με αλλεπάλληλα καλάθια και τρίποντο, έβαλε ξανά τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ (60-51), βάζοντας τέλος στην αντεπίθεση των γηπεδούχων. Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού μεγάλωσε και η περίοδος ολοκληρώθηκε με 67-56 υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός πάτησε το γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ο Όσμαν άνοιξε το δεκάλεπτο με ένα τρίποντο για το 70-56, δίνοντας «αέρα» 14 πόντων. Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμά τους, κρατώντας σταθερό ρυθμό και χωρίς να απειληθούν ουσιαστικά. Το Περιστέρι προσπάθησε μεμονωμένα να μειώσει, όμως η ποιότητα και το βάθος του Παναθηναϊκού επικράτησαν πλήρως. Το τελικό 89-72 σφράγισε μια άνετη νίκη για τους φιλοξενούμενους, με τον Ναν να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή με 27 πόντους.

Τα δεκάλεπτα:

22-22, 43-48, 56-67, 72-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καρντένας 5 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πετράκης 3 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Ιτούνας 12 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μουράτος (5 ασίστ), Αμπερκρόμπι 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 9 (4/5 δίποντα), Χάρις 16 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Ασημένιος, Παπαγεωργίου 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Όσμαν 7 (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 9 (1), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (3/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Σλούκας 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 4, Σαμοντούροβ 4, Κουζέλογλου 8 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Ναν 27 (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριγκόνις 9 (3/5 τρίποντα)