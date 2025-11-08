Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με το Περιστέρι, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε και τον Τι Τζέι Σορτς και τον τρόπο προσαρμογής του στην ομάδα.

Αναλυτικά

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σορτς πρέπει να προσαρμοστεί, να καταλάβει το σύστημά μας. Ξέρουμε κι εμείς ότι προσπαθεί να παίξει το δικό του μπάσκετ. Είναι σπουδαίος παίκτης και θα βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολλή συζήτηση από παίκτες, ατζέντηδες, ανθρώπους που έχουν φύγει από το άθλημα. Αυτοί που πρέπει να μιλούν, είναι οι παίκτες. Ούτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Έχουμε πολλά γκαρντ, όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημά μας για έναν παίκτη, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον».