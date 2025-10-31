Εάν θέλεις να κυριαρχήσεις στη ζούγκλα, πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι. Να γίνεις εσύ ο βασιλιάς. Και ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε πως ασπάζεται στο 100% το συγκεκριμένο ρητό. Τι έκανε τα τελευταία 24ωρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας; Εριξε στο καναβάτσο πρώτα τον πολύ φιλόδοξο Ολυμπιακό και ακολούθως έπραξε κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό. Η δική του Μονακό κυριάρχησε πλήρως στα δύο παιχνίδια.

Σπανούλης νίκησε κατά κράτος δύο πολύπειρους προπονητές, πρώτα τον Μπαρτζώκα και μετά τον νίκησε κατά κράτος δύο πολύπειρους προπονητές, πρώτα τον Μπαρτζώκα και μετά τον Αταμάν . Και ναι μεν έχουν υψηλό μπάτζετ οι Μονεγάσκοι, αλλά μήπως αυτό δεν συμβαίνει με τους Ερυθρόλευκους και τους Πράσινους; Εχοντας πλέον 5-3 ρεκόρ στη διοργάνωση και πείθοντας για τις δυνατότητές της σε δύο σούπερ ντέρμπι, η Μονακό επιβεβαιώνει πως πάει ολοταχώς για την κούπα της Ευρωλίγκας. Αυτή που πέρυσι της ξέφυγε την τελευταία στιγμή…

Μια ομάδα χωρίς μπασκετική παράδοση, ανεβαίνει και βελτιώνεται διαρκώς. Ο Σπανούλης ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με το μπάσκετ που έπαιξε το σύνολο που οδηγεί και το είπε στις δηλώσεις του. Το πολύ ενδιαφέρον; Σημείωσε 92 πόντους στο ΣΕΦ και ακριβώς τους ίδιους κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αν μάλιστα στο ματς της Παρασκευής δεν χαλάρωναν οι παίκτες του προς το φινάλε, η διαφορά ίσως να ήταν και μεγαλύτερη. Το ατού του Βασίλη Σπανούλη είναι πως μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, να παίρνει πολλά από πολλούς. Στο Νέο Φάληρο τη νίκη έδωσαν με την καταπληκτική τους απόδοση οι Τζέιμς και Ντιαλό.

Στο Πριγκιπάτο με τον Παναθηναϊκό, ξεχώρισαν ο υπέροχος Στράζελ, ο καθοριστικός Οκόμπο και βέβαια ο άλλοτε πράσινος, ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Οσον αφορά στον Αταμάν, έδειξε απογοητευμένος σε ένα στιγμιότυπο στην τέταρτη περίοδο. Ισως (θα) πρέπει να κάνει καλύτερη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού που έχει ο Παναθηναϊκός. Και να ενεργοποιήσει περισσότερους παίκτες, γιατί κάτι μπορεί να προσφέρει ο Τολιόπουλος, ακόμη ακόμη και ο Γκριγκόνις. Κυρίως να αποφασίσει σύντομα ο κόουτς αν θα αποκτηθεί ψηλός και να δει πώς ο Σορτς θα θυμίσει τον παίκτη που έλαμψε πέρυσι με την Παρί. Εκτός , βέβαια, αν ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ εντυπωσίασε τόσο πολύ στο πρόσφατο παρελθόν επειδή τον βοήθησε το όλο στυλ της παριζιάνικης ομάδας.