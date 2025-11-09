Ο Κένεθ Φαρίντ είναι ο παίκτης που καλείται να σηκώσει το μεγάλο βάρος στη θέση “5” για τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον οποίο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών.

Ο έμπειρος Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), έτοιμος να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς ακολουθούν κρίσιμες αναμετρήσεις για την EuroLeague.

Στη διαβολοβδομάδα που περιμένει τους πράσινους, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45). Η άμεση ετοιμότητα του Φαρίντ θεωρείται κρίσιμη, αφού η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στο “5” για να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό πρόγραμμά της.

Ο νέος σέντερ αναμένεται να φέρει εμπειρία και δύναμη στη ρακέτα, ενώ οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν να δουν άμεσα την απόδοσή του στα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς που ακολουθούν.