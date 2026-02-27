Ο Ναντίρ Χιφί ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Παρί απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο ταλαντούχος γκαρντ των Γάλλων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 20 πόντους και πέντε ασίστ, ενώ σημείωσε τέσσερα τρίποντα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα και την αυτοπεποίθησή του στα κρίσιμα σημεία.

Λίγες ώρες μετά το μεγάλο «διπλό», ο Χιφί φρόντισε να το γιορτάσει με έναν πιο… γευστικό τρόπο. Μέσα από ανάρτησή του στα social media, εμφανίστηκε να απολαμβάνει ένα ολόκληρο ταψί σπανακόπιτα, δείχνοντας με χαμόγελο την ικανοποίησή του τόσο για τη νίκη όσο και για το ελληνικό έδεσμα.