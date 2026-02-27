Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη εντός έδρας ήττα με 104-99 από την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, που πέτυχε 24 πόντους στο ντεμπούτο του με το τριφύλλι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε μέχρι και 17 πόντους στο 33ο λεπτό (74-91), ενώ οι πράσινοι πλησίασαν στο καλάθι 99-101 στα 44″ πριν τη λήξη, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή σε μία έντονη διαμαρτυρία για φάουλ.

Με την ήττα αυτή, ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 16-13 στη βαθμολογία της EuroLeague (9-6 εντός και 7-7 εκτός), χάνει έδαφος στην προσπάθεια για είσοδο στα play-in.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Γκραντ, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς. Στην πρώτη περίοδο οι πράσινοι ισοφάρισαν δύο φορές (26-26, 29-29), με τον Φαρίντ να σκοράρει 8 συνεχόμενους πόντους σε 3’19” και τον Χέιζ-Ντέιβις να προσθέτει άλλους 5 σε 8’30”.

Η Παρί βρήκε ρυθμό και προηγήθηκε 45-58 στο ημίχρονο, χάρη σε 15 πόντους στον αιφνιδιασμό, με Χίφι 13 και Μόργκαν 10 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε 7 από τους 10 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού για το 55-64, ενώ τρίποντο του Σορτς μείωσε σε 64-72 στο 25’30”.

Στη συνέχεια η Παρί χτύπησε ξανά με 17 πόντους διαφορά (74-91, 33′). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τρίποντα Χέιζ-Ντέιβις, μειώνοντας σε 94-98 με 1’47” να απομένει, αλλά η Παρί απάντησε με τρίποντο του Ρόμπινσον και ο Ρογκαβόπουλος πρόσθεσε άλλους 2 πόντους, διαμορφώνοντας το τελικό 99-104.

Η ομάδα των Παρισίων πέτυχε σημαντικά τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (6/10 στο δεκάλεπτο, 10/22 στο ημίχρονο) και εκμεταλλεύτηκε τις επιθέσεις στον αιφνιδιασμό για να χτίσει διψήφια διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε αντίδραση, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και έμεινε πίσω στη μάχη για τα play-in της EuroLeague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104