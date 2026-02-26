Η Βαλένθια διέλυσε την Μπασκόνια εκτός έδρας με 108-79 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, επιβάλλοντας από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό της και χτίζοντας διαφορά που δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Η ομάδα του πρώην τεχνικού της Μιλάνο, Πέπε Ποέτα, επέδειξε εξαιρετική ομαδική λειτουργία και πληθώρα λύσεων στην επίθεση, με όλους τους παίκτες να συμμετέχουν στο σκοράρισμα.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά, σημειώνοντας 22 πόντους στα πρώτα τέσσερα λεπτά, με σωστή κυκλοφορία της μπάλας και πολυφωνία στην επίθεση. Η Μπασκόνια προσπάθησε να ακολουθήσει, αλλά η διαφορά ανέβηκε γρήγορα στους 17 πόντους. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια είχε 35 πόντους με 5/8 τρίποντα και 10 ασίστ, ενώ οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι, χωρίς να βρουν ρυθμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα παρέμεινε ίδια, με τη Βαλένθια να φτάνει τους 68 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και να φτάνει τους 93 στο τρίτο δεκάλεπτο, διατηρώντας διαφορά 35 πόντων. Στο τέλος η ομάδα της Βαλένθια κράτησε την συγκέντρωσή της και έφτασε σε άνετο διπλό.

Ατομικά ξεχώρισαν ο Ζαν Μοντέρο (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ο Ρίβερς (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και ο Κι (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ για τη Μπασκόνια οι Ομορούγι και Καμπαρό σημείωσαν 14 και 13 πόντους αντίστοιχα. Η Βαλένθια επιβεβαίωσε την επιθετική της υπεροχή και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.