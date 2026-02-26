Η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε ηττών και επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 92-86 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη χρησιμοποίησε το παιχνίδι ως σημείο ανασύνταξης, ανακάμπτοντας βαθμολογικά και ψυχολογικά, ανεβαίνοντας στο 17-11.

Κορυφαίος για τους Ισραηλινούς ο Ελάιζα Μπράιαντ με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, παίρνοντας από το χέρι την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Νταν Οτούρου (16 πόντοι) και Βασίλιε Μίτσιτς (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ). Οι ψηλοί Ζακ ΛεΝτέι και Τζος Νίμπο πρόσθεσαν 22 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ μάζεψαν μαζί 9 ριμπάουντ.

Η Μιλάνο ξεκίνησε δυνατά, αλλά η Χάποελ με Μπράιαντ και Οτούρου κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως οι Ισραηλινοί άντεξαν και δεν επέτρεψαν ανατροπή, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν υπόθεση της Χάποελ, με τον Μπράιαντ να καθοδηγεί την ομάδα του και να διασφαλίζει τη νίκη.