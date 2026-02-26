Δημοφιλή
- 1
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 91-81: Ο Γουόκερ οδηγός για τη νίκη στο Πριγκιπάτο
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 91-81 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί της και μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in. Οι πρωταγωνιστές της νίκης Ο Λόνι Γουόκερ ήταν καθοριστικός για τη Μακάμπι, με 18 πόντους […]
Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο T-Center για το Παναθηναϊκός – Παρί
Το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας, σε ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, με το T-Center να είναι κατάμεστο […]
Καμπενγκέλε οδηγός και εύκολη επικράτηση για την Dubai BC απέναντι στη Βιλερμπάν
Η Dubai BC συνεχίζει με αποφασιστικότητα τη μάχη για μια θέση στα Play-In της EuroLeague, επικρατώντας με άνεση της Βιλερμπάν με 96-85 για την 29η αγωνιστική. Εκρηκτικό ξεκίνημα από τον Καμπενγκέλε Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τις διαθέσεις του, φτάνοντας γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων. Η Dubai […]
Εθνική Ελλάδας: «Έφυγαν» πάνω από 5.000 εισιτήρια για το ματς με Μαυροβούνιο – Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου
Μεγάλη είναι η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Μέσα ο Παπανικολάου, ποιοι τέθηκαν εκτός.