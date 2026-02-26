Το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας, σε ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, με το T-Center να είναι κατάμεστο από φιλάθλους.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατευθύνθηκε προς τον αγωνιστικό χώρο και χαιρέτησε όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Εργκίν Αταμάν, σε μια κίνηση στήριξης ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη διοργάνωση.