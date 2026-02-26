Το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας, σε ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, με το T-Center να είναι κατάμεστο από φιλάθλους.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατευθύνθηκε προς τον αγωνιστικό χώρο και χαιρέτησε όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Εργκίν Αταμάν, σε μια κίνηση στήριξης ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη διοργάνωση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα