Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Παρί (26/2, 21:45) στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ γνωστή έγινε η 12άδα για την αναμέτρηση.

Ο Ναν συμπεριλήφθηκε στη 12άδα των Πράσινων, παρόλο που ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Εκτός έμειναν οι Σαμοντούροφ και το Τολιόπουλος, οι οποίοι κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Κέντρικ Ναν βρέθηκε στο Telekom Center Athens και αρχικά δηλώθηκε στη 12άδα της αναμέτρησης, αλλά ήταν καταβεβλημένος από την ίωση που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία 24ώρα.

Επίσης στη 12άδα δεν συμπεριλήφθηκε ο Λεσόρ. Αν και έχει δηλωθεί κανονικά στη Euroleague, εκτίει την τιμωρία του για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ματς του Τριφυλλιού με τη Φενέρ.

Θυμίζουμε ότι στον αγώνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί με 85-83 και πλέον, το Τριφύλλι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες και στη Euroleague.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.