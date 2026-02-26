Προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό σχετικά με την κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, οι οποίες τον άφησαν εκτός αποστολής από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιλέγει να τον προφυλάξει.

Ο Βάσκος τεχνικός παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποκατάστασής του και δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή του αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Στο λιμάνι θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε υποτροπή, καθώς το πρόγραμμα παραμένει απαιτητικό.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα συνεχιστεί στο Ρέντη, με την τελευταία προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το πρωί του Σαββάτου. Μετά το τέλος της, ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν ο Ποντένσε θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει στις Σέρρες ή αν θα παραμείνει εκτός για να επανέλθει πλήρως.

Την ίδια στιγμή, μικρές ενοχλήσεις παρουσίασαν και οι Ορτέγκα και Γκαρθία, χωρίς όμως να εμπνέουν ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να τεθούν κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι της Κυριακής.