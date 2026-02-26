Χωρίς τον Μανώλη Σιώπη θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League, καθώς ο διεθνής μέσος έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή.

Ο Σιώπης ένιωσε ένα σφίξιμο στον δικέφαλο στο τέλος της χθεσινής προπόνησης, γεγονός που οδήγησε το τεχνικό επιτελείο στην απόφαση να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του στην κρίσιμη αναμέτρηση. Παρότι ταξίδεψε με την ομάδα, δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στις επιλογές για το παιχνίδι.

Η κατάσταση του έμπειρου χαφ θα εκτιμηθεί εκ νέου με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα, όπου θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και το αν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης το προσεχές διάστημα.