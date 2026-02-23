Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Ηράκλειο και τη μεστή εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν για τα νοκ άουτ του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του «φρέσκα» πρόσωπα, καθώς οι Μπακασέτας, Τζούριτσιτς και Σάντσες, αναμένεται να δώσουν επιπλέον ενέργεια και ποιότητα στο παιχνίδι των «πράσινων».

Τα προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν. Οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας παραμένουν εκτός, ενώ για τους Πάλμερ-Μπράουν και Πελίστρι η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει την Τρίτη. Αντίθετα, ο Τουμπά φαίνεται πως θα προλάβει το κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού.

Από πλευράς τακτικής, ο Μπενίτεθ δεν σκοπεύει να αλλάξει πολλά. Η τριάδα στην άμυνα θα διατηρηθεί, με τον Ισπανό τεχνικό να ποντάρει στη συνοχή του αγωνιστικού πλάνου και στα «φρέσκα πόδια» όσων ξεκουράστηκαν κόντρα στον ΟΦΗ. Η Βικτόρια Πλζεν, άλλωστε, παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης, ενώ προέρχεται από «λευκό» 0-0 απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Παρά το γεγονός ότι το γήπεδο των Τσέχων (χωρητικότητας 11.700 θεατών) δεν επέτρεψε στην ΠΑΕ να εξασφαλίσει πολλά εισιτήρια, περίπου 600 οπαδοί του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στη μάχη για την πολυπόθητη πρόκριση.