Το εγκώμιο του Παναθηναϊκού, του Ράφα Μπενίτεθ και του Ανδρέα Τετέι έπλεξε ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι.

“Το να παίζω εναντίον ενός τόσο σπουδαίου προπονητή είναι μια εμπειρία για μένα. Ξέρω πώς ο κ. Μπενίτεθ μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Πριν από μια εβδομάδα είπε ότι χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για να καταλάβουν οι παίκτες τι ακριβώς θέλει από αυτούς. Αλλά βλέπω μια σπουδαία ομάδα με τις σωστές αρχές”, ανέφερε ο Χίσκι για το κομπλιμέντο που δέχθηκε από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε:

“Πρέπει να έχουμε καλό μυαλό, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνοι αμυντικά και ταυτόχρονα ενεργοί στην επίθεση. Αν το κάνουμε αυτό, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πετύχουμε”.

Ο Χίσκι αποκάλυψε ότι οι παίκτες του προπονήθηκαν στα πέναλτι:

“Θέλουμε να κερδίσουμε στα ενενήντα λεπτά, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις περιπτώσεις. Θα είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη μάχη”.

Παράλληλα ο τεχνικός της Πλζεν, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ανδρέα Τετέι:

“Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης – κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τον παίξουμε έξυπνα. Να μην τον πολεμάμε, να επεμβαίνουμε την κατάλληλη στιγμή και να κάνουμε το παιχνίδι βαρετό γι’ αυτόν. Πιστεύω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τον ελέγξουμε, ώστε να μην είναι τόσο επιτυχημένος όσο ήταν στην Αθήνα”.