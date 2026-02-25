Δημοφιλή
- 1
Ζάκυνθος: Απίστευτη καταγγελία για το βρέφος με μηνιγγίτιδα - Επενέβη εισαγγελέας για να το εξετάσει παιδιάτ
- 2
Παραλύει η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ για τα Τέμπη - Κλειστό το κέντρο
- 3
Πυραμίδες της Γκίζας: Θεωρία-βόμβα για χαμένο πολιτισμό 12.000 ετών - «Οι Φαραώ δεν τις έχτισαν, τις βρήκαν»
- 4
Aνοιχτή σύγκρουσηο Μαξίμου σηκώνει το γάντι στον Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» -
- 5
Δράμα: Μακεδονικός τάφος 2.300 ετών κρυμμένος σε πυλωτή πολυκατοικίας
- 6
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι
- 7
Μαρία Καρυστιανού: «Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και αρνήθηκα» – Πριν το καλοκαίρι το νέο κόμμα
- 8
Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι συμμετέχουν
- 9
Μυστηριώδη μαύρα θραύσματα αποκαλύπτουν αρχαία κοσμική σύγκρουση στη Βραζιλία
- 10
Ανατροπή στις κληρονομιές: Μερίδιο και στους φροντιστές με νόμιμη διάταξη - Οι προϋποθέσεις
Στον τελικό του Challenge Cup o Παναθηναϊκός
Θέση στον τελικό του Challenge Cup πήρε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού που πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
Τέλος τα πλακάτ για φανέλες στο γήπεδο της Πλζεν!
Η Βικτόρια Πλζεν προχώρησε σε μια απόφαση που προκαλεί συζητήσεις και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καθώς έθεσε απόλυτη απαγόρευση εισόδου στο Doosan Arena για χάρτινες πινακίδες φιλάθλων που ζητούν φανέλα από τους ποδοσφαιριστές! Παρότι η εικόνα μικρών και μεγάλων φιλάθλων να κρατούν χαρτιά με το μήνυμα “Can I have […]
Ο Ρέτσος κάνει του …κεφαλιού του και κερδίζει τις εντυπώσεις
Κοντά δύο χρόνια πίσω. Ο Παναγιώτης Ρέτσος στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, συγκρούεται στον αέρα με τον ιταλό φορ Αντρέα Μπελότι. Οι πάντες στη Νέα Φιλαδέλφεια «παγώνουν». Πολλοί εκτιμούν πως ο Ρέτσος θα έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο. Θα έδινε τη θέση του σε άλλον ποδοσφαιριστή. Κι όμως, αυτός […]
EuroLeague: Οι τελικές δηλώσεις παικτών και οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής
Το μεταγραφικό παράθυρο της EuroLeague έκλεισε οριστικά το απόγευμα της Τετάρτης, σηματοδοτώντας το τέλος των προσθηκών για τη φετινή σεζόν. Με την εκπνοή της διορίας στις 19:00, οι 20 σύλλογοι της διοργάνωσης οριστικοποίησαν τα ρόστερ τους, καθώς πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων παικτών στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που απομένουν. Οι τελευταίες ημέρες υπήρξαν ιδιαίτερα […]