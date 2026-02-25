Η Αταλάντα έκανε μια απίστευτη ανατροπή και με νίκη 4-1 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο τελευταίο λεπτό, πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Champions League, ανατρέποντας το 2-0 του πρώτου αγώνα. Στο 96ο λεπτό, με πέναλτι, η ομάδα του Παλαντίνο εξασφάλισε τη μεγάλη πρόκριση, στέλνοντας τους Γερμανούς εκτός διοργάνωσης.

Ανατρεπτικός αγώνας στο Μπέργκαμο, με τη Ντόρτμουντ να προηγείται 3-1 και να δείχνει ότι θα πήγαινε στην παράταση, αλλά η Αταλάντα δεν το έβαλε κάτω. Στις καθυστερήσεις, κέρδισε πέναλτι και με τον Σάμαρτζιτς να ευστοχεί, έκλεισε το ματς στο 4-1, κάνοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία του θεσμού.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Αταλάντα μπήκε δυναμικά και άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Σκαμάκα, ενώ η Ντόρτμουντ προσπάθησε να απαντήσει με ευκαιρίες, αλλά η Αταλάντα συνέχιζε να πιέζει. Στο 45′ ήρθε το 2-0 από τυχερό γκολ του Τζαπακόστα, και στο δεύτερο μέρος η Ντόρτμουντ βρήκε τη δύναμη να μειώσει σε 3-1 με τον Αντεγέμι, ενώ η Αταλάντα είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Στο 90+4′, το πέναλτι του Σάμαρτζιτς, μετά από ανατροπή του Κρστόβιτς, διαμόρφωσε το τελικό 4-1 και έστειλε την Αταλάντα στους «16».

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Χίεν, Κολάσινατς (73’ Αχανόρ), Σκαλβίνι (77’ Ντζιμσίτι), Τζαπακόστα, Μπερνασκόνι, Ντε Ρόουν Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (85’ Σουλεμανά), Σάμαρντζιτς, Σκαμάκα (72’ Κρστόβιτς)

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον (70’ Γιαν Κόουτο), Σβένσον, Άντον, Τσαν, Ενμετσά, Μπάιερ (60’ Τσουκβουεμέκα), Μπέλινγκχαμ (70’ Αντεγέμι), Μπραντ (60’ Φάμπιο Σίλβα), Γκιρασί.