Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν (26/02, 19:45), με στόχο την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα. Οι «πράσινοι» καλούνται να διεκδικήσουν το εισιτήριο σε τσεχικό έδαφος, σε μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε το αρχικό σχήμα, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές συγκριτικά με την πρόσφατη αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ για τη Super League Greece.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε έξι νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα, αφήνοντας εκτός ενδεκάδας τους Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Σιώπη, Αντίνο, Κοντούρη και Παντελίδη, διατηρώντας το σύστημα 3-4-3.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Λαφόν, με τριάδα στην άμυνα τους Κάτρη, Ίνγκασον και Τουμπά. Στη μεσαία γραμμή, από δεξιά προς τα αριστερά, τοποθετούνται οι Καλάμπρια, Σάντσες, Μπακασέτας και Κυριακόπουλος. Στην επίθεση, ο Τεττέη παίρνει θέση στην κορυφή, με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί να κινούνται στα άκρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Κοντούρης, Γέντβαϊ, Τσάβες, Παντελίδης, Ντέσερς και Σισοκό.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη.