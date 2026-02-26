Ο Εβάν Φουρνιέ αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις του Κέβιν Ντουράντ σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παραθέτοντας τη δική του οπτική.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι σημαντική, όχι μόνο σε επίπεδο θεαματικότητας και στατιστικών, αλλά και όσον αφορά τις απολαβές, τους κανονισμούς και τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Πολλοί παίκτες μοιράζονται τη γνώμη τους για αυτό το χάσμα, το οποίο παραμένει εμφανές παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ο Ντουράντ εξέφρασε τη δική του άποψη στο ESPN, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις διαφορές των δύο κόσμων.

«Δε μου αρέσει η συζήτηση γύρω από το ΗΠΑ εναντίον ευρωπαϊκού μοντέλου στο πώς προσεγγίζουμε το μπάσκετ. Ακούω συνεχώς πως η Αμερικανική Ένωση Αθλητών καταστρέφει το παιχνίδι. Οι Ευρωπαίοι το κάνουν σωστά και οι Αμερικανοί λάθος. Είναι ανοησίες αυτά. Μπορώ να δω ανάμεσα στις γραμμές αυτές. Βλέπω και μία μομφή προς τους Μαύρους Αμερικανούς. Ελέγχουμε το άθλημα και έχουν κουραστεί να το ελέγχουμε. Η Γαλλία έρχεται να μας απειλήσει; Αλήθεια τώρα; Τους κατατροπώσαμε», ήταν τα λόγια του χρυσού ολυμπιονίκη με την Team USA.

Λίγες μέρες μετά ο σούπερσταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, τοποθετήθηκε επίσης επί του θέματος μέσω του BasketNews και φάνηκε να… συμφωνεί, έχοντας επίσης αγωνιστεί και στις δύο μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις.

«Δεν έχει απαραίτητα άδικο. Είναι αλήθεια πως ο κόσμος και η Ευρώπη βελτιώνονται, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο των ΗΠΑ. Εννοώ πως από άποψη ταλέντου, δεν είμαστε ακόμα κοντά τους, δεν έχει άδικο. Σε ένα τουρνουά της FIBA, μπορούμε να τους κερδίσουμε; Σε έναν ημιτελικό, ή τελικό; Ναι θα μπορούσε να συμβεί. Τους κερδίσαμε στον όμιλο στο Τόκιο, ενώ παραλίγο να χάσουν από τη Σερβία. Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά σε ανάπτυξη ταλέντων και σούπερ σταρ παικτών. Σε αυτό δεν κάνει λάθος», ήταν τα αρχικά λόγια του Γάλλου γκαρντ, στα οποία συμφώνησε με τον KD.

Τέλος, μίλησε για το μέλλον της κυριαρχίας των ΗΠΑ στο παγκόσμιο μπάσκετ και την… αναπόφευκτη διαδοχή των παλιών αστέρων από τη νέα γενιά. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Πιστεύω πως ο Ντόντσιτς, ο Γιάννης και ο Γιόκιτς είναι οι κύριοι εκπρόσωποί μας, όμως μετά από εκείνους πέφτει πολύ. Ακόμα και χωρίς ΛεΜπρόν, Κάρι και Ντουράντ, απλά θα δώσουν χώρο στα νεότερα παιδιά, όπως ο Έντουαρντς, ο Τέιτουμ, ο Μπράουν και ο Μπράνσον. Θα κάνουν το step up. Έχουν τόσο πολύ ταλέντο.

Ναι, δεν έχουν πια generational talents, όπως ο ΛεΜπρόν, ο Κάρι και ο Ντουράντ – δεν έχουν αυτό το σχεδόν άπιαστο ταλέντο – αλλά εξακολουθούν να διαθέτουν ένα εκπληκτικό δυναμικό ταλέντων. Αυτό είναι αναμφισβήτητο».