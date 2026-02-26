Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Γιοάν Μολό, μίλησε πρόσφατα για την καριέρα του και τις σημερινές αξίες στην αγορά μεταγραφών, υποστηρίζοντας με μια δόση υπερβολής ότι στο peak του θα άξιζε σήμερα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μολό ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2019 ως ελεύθερος, έχοντας στο παρελθόν διακριθεί στη Σεντ Ετιέν και έχοντας περάσει και από τη Φούλαμ. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε 31 φορές.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία του στα καλύτερα χρόνια του το 2013 ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 75 εκατομμύρια λιγότερα από όσα θεωρεί ο ίδιος ότι θα άξιζε με τα σημερινά δεδομένα. Σήμερα αγωνίζεται ακόμα στη Μπερ, ομάδα που συμμετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε:

«Πιστεύω ότι σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να έχεις αποδείξει την αξία σου, κοστίζεις ήδη ακριβά. Με δύο ή τρεις στιγμές λάμψης, η αξία σου εκτοξεύεται. Παλαιότερα, για να αξίζεις πολλά χρήματα, έπρεπε να είσαι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Παλιά δεν ήταν έτσι, έπρεπε να αποδείξεις πράγματα στο γήπεδο. Μιλάω για τον Μπουαμπρέ, είμαι χαρούμενος για αυτόν, αλλά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο στην αγορά…Έχει χαθεί το μέτρο. Για κάποιον ναι μπορεί να αξίζει 150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις 4-5 εκατ. και να μην έχεις παίξει ούτε ένα ματς».