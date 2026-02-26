Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 91-81 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί της και μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Ο Λόνι Γουόκερ ήταν καθοριστικός για τη Μακάμπι, με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Ρομέιν Σόρκιν πρόσθεσε 15 πόντους, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα. Από πλευράς Μονακό, ο Μπλόσομγκεϊμ ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, και ο Ντιαλό πρόσθεσε άλλους 19 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Ισραηλινούς να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, περιορίζοντας την επίθεση της Μονακό και ανοίγοντας διαφορά 30-17. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε με τον Ντιαλό να πετυχαίνει 8 συνεχόμενους πόντους, μειώνοντας σε 35-38, ενώ ο Χόουρντ επανέφερε τη Μακάμπι σε διψήφια διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 49-40.

Στην επανάληψη, η Μονακό πλησίασε έως τους 5 πόντους (63-68, 30’), ωστόσο η Μακάμπι διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Με ηγέτη τον Γουόκερ, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και πήρε τελικά τη νίκη με 91-86, ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη για τα play-in της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 17-30, 40-49, 63-68, 91-86