Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε άνετα της Μπάγερν Μονάχου με 93-70 στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 18-11, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν σε 12-17.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Μάριο Χεζόνια ξεχώρισε με 16 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Τρέι Λάιλς και Έντι Ταβάρες, οι οποίοι πρόσθεσαν συνολικά 23 πόντους, ενισχύοντας τον θρίαμβο της ομάδας τους. Από την πλευρά της Μπάγερν, ο Τζαστίνιαν Τζέσαπ τελείωσε το ματς με 17 πόντους και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ πρόσθεσε 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στον αγώνα και με τον Χεζόνια να σκοράρει 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, πήρε προβάδισμα 11 πόντων. Η Μπάγερν μείωσε προσωρινά με 6 διαδοχικούς πόντους, αλλά οι Ισπανοί διατήρησαν τον έλεγχο και με εξαιρετική επίδοση στο δεύτερο δεκάλεπτο (34-21) πήγαν στα αποδυτήρια με σημαντική διαφορά.

Στην επανάληψη, η Ρεάλ συνέχισε να κυριαρχεί, αποκλείοντας κάθε προσπάθεια των Βαυαρών για ανατροπή. Η τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να φτάνει στην τελική νίκη με 93-70, σφραγίζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Μπερναμπέου».

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 53-33, 78-47, 93-70