Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε μια ιστορική στιγμή.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Μπρόνι Τζέιμς έγραψαν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, επιβεβαιώνοντας ένα όνειρο που ο «King James» είχε εκφράσει εδώ και χρόνια: να αγωνιστεί δίπλα στον γιο του.

Στη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Μπρόνι βρήκε τον πατέρα του στον αιφνιδιασμό με μια εξαιρετική πάσα, με τον ΛεΜπρόν να ολοκληρώνει τη φάση χωρίς δυσκολία.

Έτσι, καταγράφηκε η πρώτη ασίστ γιου σε πατέρα στην ιστορία της λίγκας — μια στιγμή με έντονο συμβολισμό.