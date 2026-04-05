Ο Τσους Μπουένο έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία μίλησε για τις πρώτες του εβδομάδες στη θέση του CEO της EuroLeague.

Παράλληλα, ο Ισπανός παράγοντας αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει προκύψει με το πρότζεκτ του NBA για πιθανή δημιουργία του NBA Europe, τονίζοντας πως η EuroLeague εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο συνεργασίας.

Η ανάρτηση του Τσους Μπουένο:

«Αγαπητό δίκτυο, δεν συμπλήρωσα δύο μήνες ως CEO της Euroleague Basketball και μπορώ ήδη να μοιραστώ ότι είναι μια συναρπαστική περιπέτεια. Βρισκόμαστε σε μία πολύ περίπλοκη κατάσταση και όλοι το ξέρουμε, αλλά είναι επίσης προνόμιο για κάποιον που αγαπά τον αθλητισμό και το μπάσκετ να συμμετέχει στη συζήτηση για να το διορθώσει.

Στο πρώτο μας συμβούλιο, παρουσιάσαμε το σχέδιό μας στους συλλόγους, για το πώς θα αυξήσουμε την αξία της λίγκας και των ομάδων (αλλάζουμε σε franchises για να συμβεί αυτό), πώς θα αναπτύξουμε το επιχειρηματικό κομμάτι σε τομείς που θεωρούμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες (με επέκταση της αγοράς, με νέα περιουσιακά στοιχεία, με δημιουργία του digital DTC για να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πλατφόρμα).

Το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε τις ιδέες μας και μας έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε. Η Euroleague Basketball έχει ένα καταπληκτικό τριετές σχέδιο για να αναπτύξει τις δραστηριότητές της.

Όσον αφορά το οικοσύστημα, πιθανότατα θα έχετε δει τις τελευταίες εβδομάδες ότι το NBA συγκεντρώνει κεφάλαια για να έρθει στην Ευρώπη με την υποστήριξη της FIBA. Είπαμε πως είμαστε ανοιχτοί για μία συνεργασία. Είναι νωρίς για να δούμε αν αυτό είναι εφικτό, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, είναι κάτι που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής.

Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως ο κατακερματισμός μειώνει την αξία και δημιουργεί τριβές (όχι μόνο μεταξύ θεσμών, αλλά και στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, στις χορηγίες ή ακόμα και στην τριβή στους οπαδούς που υποστηρίζουν ένα πρωτάθλημα ή μία ιδέα έναντι κάποιας άλλης)

Γι’ αυτό είπα ότι αν το NBA συγκεντρώσει τα κεφάλαια και αποφασίσει να έρθει, να επενδύσει χρόνο και χρήμα στην Ευρώπη, εμείς θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να συζητήσουμε πώς θα αναπτύξουμε το παιχνίδι και τις επιχειρήσεις μαζί, για να ωφεληθούμε όλοι.

Ο Κομισάριος Άνταμ Σίλβερ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα είναι καλύτερο να βρεθεί μια συμφωνία με την Euroleague, το είπε σε συνέντευξη Τύπου πριν από μερικές εβδομάδες.

Ήμουν στο NBA για σχεδόν 13 χρόνια, γνωρίζω καλά τον Άνταμ Σίλβερ, τον Μαρκ Τέιτουμ και τον Γιώργο Αϊβάζογλου. Εκτιμώ τους πρώην συναδέλφους μου και το γνωρίζουν αυτό. Ξέρω τι προσφέρει το NBA στο παιχνίδι, στο προϊόν, στο μάρκετινγκ, στις εμπορικές συναλλαγές.

Εμείς ως Euroleague έχουμε τις κορυφαίες ομάδες, τις μεγαλύτερες πόλεις και την υψηλότερη βάση οπαδών με δεκαετίες παράδοσης. Αν, τελικά, έρθουν θα πρέπει να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία.

Όλοι θα υπερασπιστούμε το συμφέρον των συλλόγων μας, των ιδιοκτητών, του κεφαλαίου μας. Υπάρχει εμπιστοσύνη για ειλικρινείς συζητήσεις, μερικές φορές θα διαφωνήσουμε, αλλά πρέπει να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση για όλους. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό και αξίζει ένα λαμπρό μέλλον. Ανυπομονώ για να το καταφέρουμε».