Ο υφ. Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο».

Ο κ. Κυρανάκης μίλησε αρχικά για την χρήση των πατινιών.

Πέρσι στα 517 θανατηφόρα τροχαία, 2 είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα. Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις ώστε να μη γίνονται παραβιάσεις. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε και το τραγικό και θανατηφόρο με τον ανήλικο στην Ηλεία προήλθε από παραβίαση του ισχύοντος πλαισίου. Εγώ αυτό που βλέπω και με ανησυχεί πραγματικά και γι’ αυτό θα πάρουμε μέτρα περαιτέρω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να καταλάβουν ότι στο δρόμο υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τον οποίο σέβονται όλοι οι υπόλοιποι. Αντιμετωπίζουν λίγο πολύ την κυκλοφορία ως βιντεοπαιχνίδι και όχι ως μία συνύπαρξη, μία συμβίωση με αυτοκίνητα, μηχανές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε κανόνες. Αυτό δε συνέβαινε παλιά με τα ποδήλατα. Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο κάτω των 18 ετών. Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πωλούν τέτοια οχήματα, πωλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι για ταχύτητες 25 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα, δεν τηρείται στα ιδιόκτητα.

Για τις πινακίδες: «Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία θέλει καταρχάς πλήρη αλλαγή στόλου και από τις εταιρείες ενοικιαζόμενων. Θέλει αλλαγή προδιαγραφών και σε αυτά τα οποία πωλούνται. Σε έναν ιδανικό κόσμο μπορούμε να βάλουμε πινακίδες, αλλά δεν είναι, δεν είναι το μόνο ταυτοποιητικό μέσο. Ταυτοποιητικό μέσο είναι και η ασφάλιση. Δηλαδή εμπλέκεσαι ως πεζός ή ως οδηγός σε ατύχημα με ένα πατίνι, αν έχει ασφάλιση ο συμβαλλόμενος, ο εμπλεκόμενος, μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Με ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς ανηλίκων. Άρα λοιπόν: πλήρης απαγόρευση σε ανηλίκους. Υποχρεωτική ασφάλιση σε ανηλίκους. Αύξηση προστίμων σε παραβιάσεις, οι οποίες ισχύουν και τώρα. Και θα πάμε και σε πρόστιμα σε εμπορικά καταστήματα τα οποία πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών».

Για τις γουρούνες: «Είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, το χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία μας, χαμηλότερο από τη χρονιά του covid, που δεν κυκλοφορούσε έξω ψυχή. Άρα λοιπόν, τα μέτρα που έχουμε πάρει δουλεύουν και τα εφαρμόζουμε μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Από κει και πέρα, η εκστρατεία μας για φέτος αφορά συνολικά στα rent a car. Τα rent a car είναι είτε νοικιάζουν αυτοκίνητο, είτε μηχανές, είτε γουρούνες, θα πρέπει να πάρουν αυστηρότερα μέτρα. Να τους ενδιαφέρει καταρχάς, ο αναβάτης μιας μηχανής να φοράει οπωσδήποτε κράνος, να έχουν το κατάλληλο δίπλωμα στα κατάλληλα κυβικά. Και από κει και πέρα στους γουρούνες, αυτό που έχουμε συζητήσει από πέρσι το καλοκαίρι είναι κάποια κριτήρια τα οποία αφορούν στα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο δίπλωμα. Τώρα καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες δεν ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρω τι νόημα έχουν».

«Σοκαριστική η κουλτούρα για την παραβίαση του κόκκινου»

Για τις κάμερες στους δρόμους: «Οι κάμερες έχουν στόχευση στη μείωση των τροχαίων. Οι κάμερες του κυκλοφοριακού είναι κάτι άλλο. Για τις κάμερες των τροχαίων, το σύστημα δουλεύει. Αυτή τη στιγμή από τις λίγες αυτές κάμερες που έχουμε. Δεν είναι μεγάλο το δίκτυο. Είναι λίγες οι κάμερες. Γίνεται χαμός. Οι παραβιάσεις είναι εκτός, δηλαδή εκτός κάθε πρόβλεψης. Η κουλτούρα που υπάρχει, ειδικά στην παραβίαση του κόκκινου, είναι σοκαριστική. Από το μινισεкόντ σε γράφει. Οι κάμερες για το κόκκινο ειδικά είναι αμείλικτες και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Άρα το να βλέπουμε χιλιάδες οδηγούς εδώ στην Αθήνα να παραβιάζουν έτσι απλά και αβίαστα ένα κόκκινο, είναι κάτι σοκαριστικό, το οποίο προκαλεί σοβαρά τροχαία. Καταλήγει κόσμος στα επείγοντα. Είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, άρα δεν θα σταματήσουμε τη στρατηγική μας εκεί. Οι κάμερες δουλεύουν όπως δουλεύουν και οι κάμερες για τα λεωφορεία. Οι λεωφορειολωρίδες δηλαδή, επιτηρούνται πλέον με τριάντα πέντε κάμερες, οι οποίες γράφουν κανονικά. Και αυτές οι κλήσεις δεν σβήνονται».

Για τα ΜΜΜ ο κ. Κυρανάκης τόνισε: «Εμένα η βασική μου δουλειά είναι να βελτιώσω τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αυτό είναι το βασικό το οποίο μπορώ να κάνω και το κάνουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για να παρουσιάσουμε συνολικά το έργο για λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρικός μετά από είκοσι χρόνια επιτέλους αλλάζει. Ήρθε ο πρώτος νέος συρμός, πλήρως ανακατασκευασμένος μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, με κλιματισμό, με θέσεις ΑμεΑ, με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας σύγχρονος στόλος. Μέχρι τέλος του 26 ο ηλεκτρικός θα έχει 5 λεπτά συχνότητα. Είναι μια τεράστια αλλαγή την οποία είχαμε να δούμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συχνότητα κάτω από έξι λεπτά ο ηλεκτρικός είχε ένα 2007. Στο μετρό, έρχονται επίσης ανακατασκευασμένοι συρμοί, το 27 θα φτάσουμε στα 3,5 λεπτά στη γραμμή 3. Στα λεωφορεία έχουμε έναν πλήρως ανακαινισμένο στόλο. Έχουν έρθει 1076 λεωφορεία στην Αθήνα. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε όλο το στόλο λεωφορείων με λειτουργικό κλιματισμό. Έχουμε περισσότερους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή τρέχει ανοιχτή πρόσκληση για να έρθουν, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στους 3.000. Όσοι είναι οδηγοί είναι δυσεύρετοι πλέον. Όσοι κάνουν αίτηση προσλαμβάνονται. Και μάλιστα έχουμε πάει και σε ένα μπόνους ενεργού οδηγού, κάθε μήνα επιπλέον αύξηση, για να δώσουμε ένα κίνητρο αντίστοιχο με του ιδιωτικού τομέα».

Στην συνέχεια ο κ. Κυρανάκης μίλησε για το συνέδριο της ΝΔ και τις δηλώσεις του κ. Δένδια.

«Σε ένα συνέδριο μιας μεγάλης παράταξης όπως η Νέα Δημοκρατία, το κάθε στέλεχος, ο κάθε υπουργός και ειδικά αυτοί που έχουν μια μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, θα στείλει τα μηνύματά του. Αυτό είναι απόλυτα θεμιτό και είναι υγιές. Δεν είμαστε σε ένα συνέδριο για να ανεβαίνουμε στο βήμα και να λέμε τι καλοί και άγιοι που είμαστε. Ανεβαίνουμε στο βήμα για να στείλουμε τα μηνύματά μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ο Νίκος Δένδιας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο υπουργείο Άμυνας. Αυτά που ανέφερε χθες έχουν πραγματικά αλλάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις και άρα λοιπόν στον τομέα του έχει αλλάξει και την Ελλάδα. Και αυτό κάνουμε όλοι στο πόστο που μας έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός. Από κει και πέρα εγώ τον άκουσα και σίγουρα αυτό δεν «πουλάει» πολύ στα ΜΜΕ. Κατέληξε την ομιλία του λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχη και έχει φέρει πολύ μεγάλες νίκες επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Στήριξε τον πρωθυπουργό. Μέσα από τη δουλειά του στήριζε τον πρωθυπουργό. Και από κει και πέρα το ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε όλοι. Και το ’23 όμως θυμίζω οι δημοσκοπήσεις δεν έδειχναν 41%. Είναι η πρώτη φορά όμως στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία του τόπου, που έχουμε έναν πρωθυπουργό 7 χρόνια στη διακυβέρνηση, αυτοδύναμο, ο οποίος διατηρεί με αυτό το προβάδισμα 10-12 μονάδων από τον δεύτερο. Δεν μας ικανοποιεί. Αυτό το οποίο μας απασχολεί για να φτάσουμε στην κάλπη του ’27 είναι να έχουμε τηρήσει τις υποσχέσεις μας. Και εγώ άκουσα μια σειρά από υποσχέσεις την πρώτη μέρα του συνεδρίου, τις οποίες είχε κάνει ο Πρωθυπουργός το ’23 και έχουν γίνει ήδη ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό στην πολιτική ιστορία του τόπου. Το ’19 θυμίζω, οι πολίτες το βασικό το οποίο ζητούσαν από το πολιτικό σύστημα είναι αξιοπιστία. Διότι είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ό, τι και να υποσχέθηκε δεν το τήρησε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει πολιτικό και νομικό θέμα στο ζήτημα του ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη»

Και συνέχισε αναφορικά με το ζήτημα που ανέκυψε με το ακίνητο της οικ. Ανδρουλάκη: «Θεωρώ ότι υπάρχει και νομικό θέμα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε ένα εμπορικό ακίνητο, έχουμε ένα εμπορικής χρήσης ακίνητο. Δεν είναι ένα σπίτι, δεν είναι ένα διαμέρισμα, το οποίο μισθώθηκε στην τότε Α.Ε. Ελληνικό Κτηματολόγιο του 2009, λίγες μέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν νοικιασμένο σε άλλο φορέα, τώρα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και άρα άλλες διαδικασίες. Το νοίκιασε με 10.000 ευρώ. Το μίσθωμα αυτό ουδέποτε μειώθηκε στα χρόνια της κρίσης που όλα τα ενοίκια μειώθηκαν και όλες οι αξίες των ακινήτων μειώθηκαν. Υποχρεώθηκε με κάποιον ανεξήγητο λόγο τότε το Δημόσιο να αναλάβει τα έξοδα ανακαίνισης. Δεν έχει γίνει αυτό για άλλο ή τέλος πάντων δε γίνεται κατά κόρον, δε γίνεται κατά κανόνα σε άλλο ακίνητο. Υπάρχει νομικό θέμα στο άρθρο 57. Λέει συγκεκριμένα στο άρθρο 57 Συντάγματος λέει ότι δεν μπορεί βουλευτής να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με το ελληνικό Δημόσιο, να έχει πελάτη δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο. Εδώ υπενθυμίζω, δεν πρόκειται για ένα διαμέρισμα, πρόκειται για ακίνητο εμπορικής χρήσης. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον πρέπει να αναλυθεί σε επίπεδο νομικής ερμηνείας. Προφανώς και πολιτικά υπάρχει θέμα. Δεν είμαι εγώ ο ηθικός κριτής των πάντων. Δηλαδή είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον πολιτικά. Για μένα υπάρχει πολιτικό και νομικό θέμα το οποίο πρέπει να εξηγηθεί. Από κει και πέρα, στη διαδρομή μας κρινόμαστε από μια σειρά από πράγματα. Όταν σηκώνεις το δάχτυλο για θέματα ηθικής, για θέματα διασπάθισης δημοσίου χρήματος, διαχείρισης δημοσίου χρήματος, προφανώς πρέπει να εξηγήσεις και τη δική σου στάση σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά 1,5 εκ. αμοιβές από το ελληνικό Δημόσιο στην οικογένειά του».

«Το rebranding Τσίπρα αφορά στα πρόσωπα που θα επιλέξει – Δεν αφορά πολιτικές ιδέες»

Για κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού:

«Την κ. Καρυστιανού συνεχίζω και τη βλέπω με τον ίδιο τρόπο. είμαι στο υπ. Μεταφορών το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την τραγωδία των Τεμπών. Η δουλειά μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Να έχουμε ασφαλή τρένα. Έχω δώσει μια υπόσχεση στους γονείς ότι αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια τα κάνουμε όλα ένα προς ένα. Άρα λοιπόν επειδή έχω επιλέξει ένα χρόνο τώρα που είμαι στο Μεταφορών να μιλάω ευθέως με τους γονείς των θυμάτων, των παιδιών που χάθηκαν από τη ζωή, εχω απεριόριστο σεβασμό σε μια μάνα που έχασε το παιδί της. Αυτό»,

»Προφανώς ο κύριος Τσίπρας προφανώς έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι οι Έλληνες έχουν ξεχάσει τη διακυβέρνησή του. Για εμάς όμως είναι μια ευκαιρία να συγκριθούμε ξανά σε επίπεδο πεπραγμένων. Δεν τον άκουσα ιδιαίτερα μετανιωμένο για αυτά που έκανε. Σίγουρα όταν συγκρίνεσαι με κάποιον που έχει κυβερνήσει, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Διότι ξέρεις ότι αυτά τα οποία υπόσχεται το κάθε πολιτικό κόμμα ξέρεις αν μπορεί και να τα εφαρμόσει. Το rebranding Τσίπρα κατά τη γνώμη μου αφορά στον κόσμο γύρω του. Η προσπάθεια rebranding την οποία κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του, δεν ξέρω αν αφορά κυρίως πολιτικές ιδέες. Οι ιδέες της Αριστεράς ηττήθηκαν στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να αλλάξει είναι τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν. Τα πρόσωπα τα οποία θα βάλει στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα τα οποία έχει στο δικό του Πολιτικό Συμβούλιο, αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Οι επιλογές προσώπων που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα κριθούν και αυτές. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα γραφής στην προηγούμενη θητεία του για τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε και στήριξε. Και δεν ξέρω πόση ασφάλεια θα νιώθει ένα στέλεχος να πάει με τον κύριο Τσίπρα αν τόσο εύκολα αδειάζει τους πρώην φίλους του, τους πρώην συντρόφους του κλπ. Τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές παρατάξεις αποκτούν αξία και διαχρονικότητα όταν πορεύονται μαζί. Οι ομάδες είναι αυτές που γράφουν ιστορία. Ισχύει στην πολιτική, ισχύει στον αθλητισμό, στη δημοσιογραφία, ισχύει παντού».

«Το βασικό μας μέλημα είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει. Και να ιδρώσετε φανέλα Και να πάμε στην κάλπη με ιδρωμένη φανέλα και να πούμε στον κόσμο ότι εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Τώρα εγώ δεν απαξιώνω ούτε Τσίπρα, ούτε Ανδρουλάκη. Δεν είμαστε εχθροί είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά από κει και πέρα, το δίλημμα των εκλογών του ’27 θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.