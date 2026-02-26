Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναφερόμενος στο περιστατικό που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας–Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τον σταθμό Πλατύ στην Κατερίνη, έκανε λόγο για σκόπιμη ενέργεια, δηλώνοντας πως «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

Όπως ανέφερε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης. Ο ίδιος χαρακτήρισε το συμβάν «καθαρή δολιοφθορά» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι στόχος ήταν να προκληθεί πολύνεκρο δυστύχημα, δύο ημέρες πριν από την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομώ – όπως τόνισε – άγνωστοι έσπασαν το τσιμέντο, αφαίρεσαν τα καλώδια που έφεραν διπλή προστασία και τα έκοψαν με ειδικά εργαλεία, χωρίς να αφαιρέσουν υλικό ή να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.