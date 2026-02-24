Λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ξεκίνημα της κύριας δίκης με 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο, συγγενείς θυμάτων εστιάζουν στις εκταφές και κάνουν λόγο για εμπαιγμό, με στόχο όπως επαναλαμβάνουν, να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται αδιέξοδο, καθώς οι εκταφές που είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου αναβλήθηκαν, με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν «παγώσει».

Οι οικογένειες θυμάτων που έχουν υποβάλει αίτημα για εκταφή, ζητούν να οριστούν ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων και την ανάλυση DNA, καθώς αμφισβητούν την επάρκεια των εγχώριων.

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους έχασε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον 29χρονο γιο του. Ακόμα, όπως λέει, στο Live News, περιμένει να μάθει όλη την αλήθεια.

«Εκταφές θέλουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά να γίνουνε για να έχουν ουσία. Αυτό λέμε. Το να ζητάνε να γίνουν εξετάσεις για να δούνε για τους επιβάτες αν είχανε ναρκωτικά ή αν είχανε αλκοόλ, είναι εμπαιγμός, κοροϊδία. Έτσι δεν είναι;».

Όπως λέει, αν όλοι είχαν ως στόχο τη διαφάνεια, δεν θα παρουσιάζονταν κάθε λίγο εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν είναι μόνο αυτό. Εάν το πάμε και εκ του πονηρού, ίσως να ‘ναι κι ένας λόγος για να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει. Γιατί μην ξεχνάτε και στο εξωτερικό να πάμε που το λέμε, δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουν περάσει τρία χρόνια. Δεν ξέρουμε καταρχήν τι θα συναντήσουμε».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προχώρησε στην ανάκληση των εντολών εκταφής για τουλάχιστον επτά περιπτώσεις θυμάτων. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις και προσφυγές από οικογένειες των θυμάτων.

Κομβικό ζήτημα για τις οικογένειες των θυμάτων παραμένει το ενδεχόμενο να υποστούν, όπως λένε, μια ιδιαίτερα επώδυνη διαδικασία, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, όπως επισημαίνουν, εάν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους για τον τρόπο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, θα αρνηθούν τις εκταφές.

«Από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει αυτή η συγκάλυψη. Γιατί μπαζώσανε, γιατί ξεμπαζώσανε, γιατί συγκαλύψανε, γιατί καταστρέψανε το DNA, γιατί καταστρέψανε δεν ξέρω γω… τις κάμερες. Γιατί δεν ανοίγουν, να κάναμε μήνυση προχθές, για να ανοιχτούνε οι τηλεφωνικές… συνομιλίες. Ούτε αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε, τώρα ένας νοήμων άνθρωπος, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι πάνε κάτι να καλύψουνε, κάτι που δεν θέλουνε να βγει στην επιφάνεια.».

Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε το πρωί η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

Απορρίφθηκε το αίτημα για την κλήση του εφέτη ανακριτή

Παράλληλα, σήμερα στη δίκη η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας απέρριψε το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας για την κλήση ως μάρτυρα του εφέτη ανακριτή της βασικής δικογραφίας κ. Σωτήρη Μπακαϊμη αλλά και της γραμματέας του.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών θυμάτων μέσα στο ακροατήριο που ζήτησαν την πρόεδρο να ανακαλέσει την απόφαση της. κάτι που ωστόσο δεν έγινε.

Ο κ. Ψαρόπουλος, μιλώντας στο Live News αναφέρθηκε στην ένταση που επικράτησε σήμερα στο δικαστήριο εξαιτίας της απόρριψης του αιτήματος των συγγενών να κληθεί ο εφέτης ανακριτής.

«Αυτό το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Επανήλθαμε, ζητώντας την ανάκληση αυτής της απόφασης, προσθέτοντας επιπλέον επιχειρηματολογία στην αναγκαιότητα παρουσίας του κυρίου εφέτη ανακριτή, τόσο του ιδίου όσο και της γραμματέως η οποία συνεπικουρούσε τον εφέτη ανακριτή. Ούτε αυτό έγινε δεκτό. Αυτό προφανώς δημιούργησε, όχι απλά τη δυσαρέσκεια αλλά και την απογοήτευση όλων των παραγόντων, απ’ την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά και των συγγενών που ήταν στο ακροατήριο. Υπήρξε, σημαντική, θα έλεγα, ένταση, διότι κάποιοι από μας έκριναν, και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ότι ποιος ο λόγος να συνεχίζεται μια δίκη όταν δεν μπορεί να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Αυτό που ζητάμε. Ε, πράγμα το οποίο είναι διάχυτο πλέον στη συνείδηση όλων των παρευρισκόμενων στη δίκη».

Όλα αυτά συμβαίνουν σχεδόν έναν μήνα πριν ξεκινήσει η κύρια δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, που θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.