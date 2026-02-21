Με μια οργισμένη ανάρτηση στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη εγκλήματος από την ελληνική Δικαιοσύνη». Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς επανέφερε στο προσκήνιο τη διαμάχη γύρω από τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης Ξανθοπούλου, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα στα Τέμπη το 2023, αναφέρθηκε στη διαδικασία των εκταφών, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Όπως σημείωσε, οι υπαίτιοι έχουν απέναντί τους τις οικογένειες των θυμάτων και τους πολίτες.

Σε έντονο ύφος, η ίδια υποστήριξε πως «δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για να στηρίξει ανακριτές και εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν επιστρατευθεί στη διαδικασία συγκάλυψης της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών». Κατηγόρησε τους θεσμούς ότι προστατεύουν μια «υπόλογη και εγκληματική κυβέρνηση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η οποία επιχειρεί να συγκαλύψει τις ευθύνες.

«Εκταφές-ντροπή» και οργισμένο μήνυμα

Η Καρυστιανού έκανε λόγο για «κρατική ομερτά» που, όπως υποστηρίζει, συνεχίζεται με τις «εκταφές-ντροπή». Τόνισε πως οι πράξεις αυτές προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και κατήγγειλε ότι απαγορεύονται εξετάσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα αίτια του απανθρακισμού των θυμάτων.

«Κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών για να καταστρέψει τα τελευταία στοιχεία που μπορούν να φέρουν την αλήθεια στο φως», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη φυλακή.

«Έχουν απέναντί τους γονείς και πολίτες»

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για αντιπαράθεση κομμάτων, αλλά για αγώνα των γονιών και των πολιτών. Επεσήμανε πως «αυτός που έχασε τα πάντα, δεν φοβάται τίποτα και κανέναν», επιμένοντας ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Όπως κατέληξε στην ανάρτησή της: «Η αλήθεια δεν θα μπαζωθεί. Αυτή τη φορά, θα λάμψει!».