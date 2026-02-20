Ανακαλούνται, η μία μετά την άλλη, εκταφές σορών θυμάτων των Τεμπών.

Για την ώρα, 6 από τις συνολικά 9 οικογένειες που είχαν ζητήσει εκταφή, έχουν καταφέρει να μην γίνει, καθώς αυτό που ζητούν είναι να γίνουν ειδικές εξετάσεις που να σχετίζονται με την αιτία θανάτου, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιούνται από κανένα εργαστήριο στην ελληνική επικράτεια και άρα πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό, με την εισαγγελία να το αρνείται.

Οι δύο εκταφές που ήταν προγραμματισμένες για αύριο, της Φραντζέσκας Μπέζα και της Μάρθης Ψαροπούλου, ανακλήθηκαν.

Επιπλέον, τρεις ακόμη έχουν ανακληθεί από εχθές.

«Εγώ το έχω το Σάββατο πρωί το μνημόσυνο του παιδιού μου, γιατί ξέρετε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο είναι 28η, καταλαβαίνετε τι τραβάμε τώρα; Πρέπει να σεβαστούμε και κάποια πράγματα. Αν μου ερχόταν εμένα χαρτί, δηλαδή θα έκανα εγώ 10 η ώρα μνημόσυνο και 11 η ώρα θα είχαν μαζευτεί όλοι να κάνουν εκταφή; Είναι μερικά πράγματα που ξεφεύγουμε από την ανθρωπιά μας. Δεν είμαστε άνθρωποι πια», λέει ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους.

Σύμφωνα με το έγγραφο των εκταφών:

«Οι διορισθέντες από την οικογένεια τεχνικοί σύμβουλοι να είναι σε ρόλο παρατηρητή, ομοίως και οι ιατροδικαστές που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ελέγχονται μέσω της προκαταρκτικής για παράβαση καθήκοντος».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν περάσει περισσότεροι από τέσσερις μήνες από τότε που η Εισαγγελία έκανε δεκτά τα αιτήματα για εκταφές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν γνωστοποιήσει με επιστολές τους ότι, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις στην Ελλάδα και προτείνουν τη μεταφορά των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Εισαγγελία.

Αντιδράσεις συγγενών – Προσφυγή Τηλκερίδη

Οι συγγενείς των θυμάτων, προαναγγέλλουν προσφυγές κατά της εισαγγελικής παραγγελίας, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση». Υποστηρίζουν ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που ζητούν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα.