Διορία μέχρι το τέλος της εβδομάδας έδωσε η εισαγγελέας, για να γίνουν οι εκταφές των εννέα θυμάτων των Τεμπών που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Ωστόσο, οι συγγενείς καταθέτουν προσφυγές, γιατί θέλουν να γίνει ο έλεγχος από δικούς τους εμπειρογνώμονες ή από κέντρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, δίνεται διορία 24 ωρών προκειμένου να βρεθούν και να κοινοποιηθούν τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, ενώ παράλληλα δίνεται προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών που θα συνδράμουν τους ήδη διορισμένους ιατροδικαστές.

Στην παραγγελία επισημαίνεται ότι οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν είναι ίδιες με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στους δύο μηχανοδηγούς των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών, δηλαδή τοξικολογικές, ιστολογικές και εξετάσεις DNA.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν περάσει περισσότεροι από τέσσερις μήνες από τότε που η Εισαγγελία έκανε δεκτά τα αιτήματα για εκταφές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν γνωστοποιήσει με επιστολές τους ότι, λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις στην Ελλάδα και προτείνουν τη μεταφορά των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Εισαγγελία.

Αντιδράσεις συγγενών – Προσφυγή Τηλκερίδη

Οι συγγενείς των θυμάτων, προαναγγέλλουν προσφυγές κατά της εισαγγελικής παραγγελίας, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση». Υποστηρίζουν ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις που ζητούν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα.

Ήδη κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου, που ζητά να αποσταλεί η σορός του παιδιού του σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές.

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον Σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Οι συγγενείς εκφράζουν επίσης την εκτίμηση ότι, με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, ενδέχεται να καταστεί εφικτή μόνο η διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση των νεκρών και όχι οι εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που ζητούν.

