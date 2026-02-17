Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική κλήρωση στο Εφετείο Λάρισας για τη σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η σύνθεση των μελών του δικαστηρίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης

Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

36 κατηγορούμενοι

Όπως είναι γνωστό στη δίκη που θα διεξαχθεί στη Λάρισα στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο μοιραίος σταθμάρχης , υπάλληλοι αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα.

Η δίκη στη Λάρισα,που έχει οριστεί να γίνει σε ειδική αίθουσα αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο διάστημα, και λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, των μαρτύρων αλλά και του αριθμού των συνηγόρων που ξεπερνούν τους 250.

Η εκταφή

Στο μεταξύ, νέο κύκλο ερωτημάτων προκαλεί η απόφαση των δικαστικών Αρχών της Λάρισας να προχωρήσουν στην εκταφή εννέα σορών νεαρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μόνο τελικώς για να εξετασθεί αν οι άτυχοι επιβάτες είχαν… κάνει χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών αλλά και για να γίνει η «ταυτοποίηση» δύο – τριών εξ αυτών.

Χωρίς να επιτρέπεται να υπάρχει εξέτασή τους σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού – όπως ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων – ώστε να διαπιστωθεί αν οι σοροί τους είχαν ίχνη βενζολίου, ξυλολίου και άλλων ουσιών που σχετίζονται με τη φονική έκρηξη και εάν τελικώς δεν σκοτώθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων αλλά από την «πύρινη σφαίρα» που δημιουργήθηκε αμέσως μετά.

Νέες απορίες

Η δικαστική ενέργεια δημιουργεί νέες απορίες για τις συνολικές επιλογές σε σχέση με τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας αφού έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις στους επιβάτες του Intercity 62, ενώ η ημιτελής διερεύνηση του χώρου με την ταυτόχρονη εσπευσμένη εκχέρσωση του σημείου της τραγωδίας στέρησαν ενδεχομένως την έρευνα από κρίσιμα στοιχεία.

Η Μαρία Καρυστιανού και το εξώδικο

Για «κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης» όσον αφορά τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Facebook το βράδυ της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου 2026.

Η Μαρία Καρυστιανού κατήγγειλε «προκλητική αδράνεια» της Εισαγγελίας Λάρισας για διάστημα πέντε μηνών και γνωστοποίησε ότι, εξαιτίας αυτής της στάσης, η ίδια και ο πατέρας της κόρης της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, απέστειλαν εξώδικο στις 13 Φεβρουαρίου.

«Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σορό του παιδιού μας. Όσο και αν φοβούνται, η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Διαβάστε εδώ την ανάρτησή της