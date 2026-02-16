Για «κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης» όσον αφορά τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Facebook το βράδυ της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου 2026.

Η Μαρία Καρυστιανού κατήγγειλε «προκλητική αδράνεια» της Εισαγγελίας Λάρισας για διάστημα πέντε μηνών και γνωστοποίησε ότι, εξαιτίας αυτής της στάσης, η ίδια και ο πατέρας της κόρης της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, απέστειλαν εξώδικο στις 13 Φεβρουαρίου.

«Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σορό του παιδιού μας. Όσο και αν φοβούνται, η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η ίδια ξεκινά την τοποθέτησή της με τη φράση «Η κοροϊδία της ελληνικής δικαιοσύνης – Φάκελος ΕΚΤΑΦΕΣ!», υποστηρίζοντας ότι τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα δεν πραγματοποιήθηκαν, «παρόλο που αυτό απαιτούν ρητά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα».

Όπως αναφέρει, «η σύγκρουση ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών δεν δικαιολογεί τη δημιουργία της τεράστιας πυρόσφαιρας», ενώ «ο χώρος ανέδιδε έντονη οσμή καυσίμων» και «εντοπίστηκαν θύματα με χημικά εγκαύματα».

Η Καρυστιανού σημειώνει ότι οι Ιατροδικαστές από την Αθήνα, που είχαν σταλεί στη Λάρισα με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί θητείας Κωνσταντίνου Τσιάρα, καθώς και η Ιατροδικαστής Λάρισας κ. Λεονταρή με τους συναδέλφους της, «φρόντισαν να μην γίνει ούτε αυτοψία ούτε τοξικολογικές εξετάσεις».

Αναφορές σε ανακριτικές και εισαγγελικές ενέργειες

Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για τον Εφέτη Ανακριτή που ορίστηκε μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, «δεν αναζήτησε καμία ευθύνη» για τη μη διενέργεια τοξικολογικών ή αυτοψίας και «διέταξε την καταστροφή του βιολογικού υλικού μέσα σε 40 μέρες», απορρίπτοντας παράλληλα τα αιτήματα εκταφών.

Όπως προσθέτει, η εκταφή των θυμάτων διατάχθηκε τελικά «υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής» μετά την απεργία του Πάνου Ρούτσι τον Οκτώβριο του 2025, «με καθυστέρηση 2,5 ετών».

Καθυστερήσεις και εξώδικο προς την Εισαγγελία

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 2025, μετά από εκτενή δική τους έρευνα, κατέθεσαν πολυσέλιδο υπόμνημα στην Εισαγγελέα Λάρισας κ. Παπαϊωάννου, προτείνοντας συγκεκριμένες εξετάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού όπου αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Παρά τα στοιχεία αυτά, όπως υποστηρίζει, «η Εισαγγελική Αρχή μας αγνοεί επιδεικτικά και αφήνει τον χρόνο να κυλάει αδικαιολόγητα». Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης φέρεται να απάντησε ότι «δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις στη σωρό του παιδιού μας».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, «και πάλι σιωπή, αδράνεια και αδιαφορία», χωρίς ενέργειες για ανάθεση της εκταφής σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026, η ίδια και ο πατέρας της Μάρθης επέδωσαν εξώδικο προς την Εισαγγελία Λάρισας.

Η ανάρτησή της ολοκληρώνεται με την επανάληψη του αιτήματος: «Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σωρό του παιδιού μας. Όσο και αν φοβούνται, η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ!».

Αναφορά στον Αντώνη Ψαρόπουλο

Ο πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, είχε χαρακτηρίσει σε παλαιότερες δηλώσεις του την τραγωδία των Τεμπών ως «προαναγγελθέν έγκλημα».