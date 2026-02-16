Ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα ελληνοτουρκικά, την Μαρία Καρυστιανού και τις θέσεις του κόμματος. Αρχικά ο κ. Νατσιός μίλησε για την υπογραφή της συμφωνίας με τη Chevron για τα εθνικά κοιτάσματα.

«Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Οι υπογραφές πέφτουν, αλλά το σημαντικό είναι να υλοποιηθούν. Από τις υπογραφές και τις εξαγγελίες μέχρι την υλοποίηση των έργων, στην Ελλάδα ζούμε, πολλές φορές απέχει παρασάγγας το ένα με το άλλο. Η υλοποίηση είναι το δύσκολο και νομίζω αυτό πρέπει να δούμε. Να περιμένουμε. Ό,τι είναι για καλό του λαού μας προς πλουτισμό και ευημερία του ελληνικού λαού, βεβαίως είναι καλό», είπε.

«Αν δεν υπάρχει κάποιο κέρδος για την Ελλάδα να μην συναντιόμαστε με τον Ερντογάν»

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Καταρχάς δεν έπρεπε να συναντηθεί. Ο καθένας κάνει τη διαφορετική του ανάγνωση. Βλέπετε τον Τούρκο ηγέτη στις φωτογραφίες δείχνει σοβαρότητα μέχρι βλοσυρότητα και αυστηρότητα, ενώ ο κύριος πρωθυπουργός χαμογελά – αυτό το κάνουν πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί, και είχα διαβάσει παλιότερα και ένα άρθρο του αείμνηστου Χρήστου Γιανναρά, ο οποίος έλεγε δεν χρειάζονται τα χαμόγελα με τους Τούρκους, γιατί συναντάμε έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη ο οποίος κινείται συνεχώς απειλητικά κατά της πατρίδας. Δεύτερον, πανηγυρίζει η ελληνική κυβέρνηση για το λεγόμενο Casus Belli. Το Casus Belli η Τουρκία το παίρνει και το φέρνει μέσα σε μία νύχτα. Εδώ και δεκαετίες το ακούμε για τα ναυτικά μίλια. Η Τουρκία με ευλάβεια τηρεί ένα δόγμα. Πρώτον, λέει συνεχώς ψέματα, δεύτερον, δεν παραχωρεί τίποτε, τρίτον, τα θέλει όλα δικά της. Αν μου πει κάποιος από το ’74 και εντεύθεν αν έχει μετακινηθεί μέχρι κεραία έστω και λίγο σε αυτό το δόγμα που προανέφερα να μου το πει να το μάθω και εγώ. Αυτή η πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα είναι η πολιτική του κατευνασμού. Από το ’74 και εντεύθεν επαναλαμβάνω δυστυχώς τηρήθηκε πολιτική κατευνασμού. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και επιδεινώθηκε κυρίως αρχής γενομένης από τον Σημίτη, και με τα Ίμια, και με τη Μαδρίτη τα ζωτικά συμφέροντα, και με το Ελσίνκι και άλλα».

Και συνέχισε: «Αν ήμουν κυβέρνηση, δεν θα συζητούσα με τον άνθρωπο ο οποίος απειλεί συνεχώς τη χώρα. Δίνουμε λάθος μήνυμα. Όταν δέχεσαι να συναντηθείς με τους Τούρκους ξεπλένεις τρόπον τινά τους Τούρκους. Δεν έχεις μούτρα, και συγγνώμη για τη φρασεολογία, να πας μετά στην Ευρώπη και να τους πεις «εμείς δεχόμαστε συνεχείς απειλές, παραβιάσεις, γαλάζιες πατρίδες». Απαντάνε οι Ευρωπαίοι: «Μα εσείς συναντιέστε συνεχώς. Άρα τα βρίσκετε». Αν δεν υπάρχει κάποιο κέρδος για την Ελλάδα να μην συναντιόμαστε με τον Ερντογάν».

«Έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο – Να κλείσει το προξενείο της Θράκης, είναι Δούρειος Ίππος»

«Ήμουν πρόσφατα στην Κάλυμνο. Για να τιμήσω τους ήρωες των Ιμίων. Μου είπαν οι άνθρωποι από το νησί, «δεν μπορείς σήμερα Έλληνας να πάει στα Ίμια». Άρα έχουμε γκρίζες ζώνες. Οι απώλειες που λέμε όλων αυτών των συζητήσεων.

Υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όταν δεν επιτρέπεται Έλληνας πολίτης να πάει να αποτίσει φόρο τιμής π.χ. στα Ίμια, αυτό δεν είναι γκριζάρισμα; Και κάτι άλλο: Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γκρίζοι λύκοι στη Θράκη. Ήρθε τις προάλλες ένας Τούρκος ηγέτης εθνικιστικού κόμματος, ο οποίος μάζεψε και μερικούς άλλους ομοϊδεάτες του και στην πλατεία της Ξάνθης με το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων βγήκε φωτογραφία. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση από την ελληνική πολιτεία. Το προξενείο να κλείσει, λειτουργεί ως Δούρειος Ίππος. Την πατήσαμε με τον Ράμα. Του δώσαμε βήμα για δύο ομιλίες, μία στην Αθήνα μία στη Θεσσαλονίκη, μας ομιλούσε για Τσαμουριές, για μειονότητες και όλες τις ονειροφαντασίες του αλβανικού εθνικισμού», υπογράμμισε αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά.

Για την Μαρία Καρυστιανού: «Ταυτίζονται οι απόψεις κυρίας Καρυστιανού με της Νίκης. Εμείς είμαστε παλιότεροι βέβαια. Έχουμε κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια που είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων, να αποδείξουμε τη σοβαρότητά μας, τη συνέπεια και την ακεραιότητά μας. Η κυρία Καρυστιανού, την οποία τιμώ και εκτιμώ και έχω καταγγείλει πολλάκις ότι δεν μπορείς την Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο πυρ το εξώτερον, όταν θα εξαγγείλει – γιατί δεν είναι μόνο μία θέση – όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα της ελληνικής πολιτείας και δούμε από ποιους ανθρώπους πλαισιώνεται, τότε ευλόγως, δημοκρατικά θα καταθέσουμε και εμείς την άποψή μας. Από κει και πέρα καμία πίεση. Άμα θέλει να έρθει η κυρία Καρυστιανού στο κόμμα μας με τα χαράς.

Είναι μία αξιόλογη κυρία. Δεν κάναμε καμία βολιδοσκόπηση πριν αποφασίσει να κατέβει στην πολιτική. Δεν το σκεφτήκαμε γιατί ξέραμε ότι αυτή η γυναίκα κάνει τον αγώνα της, πολύ ωραίο και δίκαιο αγώνα για να αποκαλυφθεί και να «ξεμπαζωθεί». Είναι πολλά τα θέματα, γιατί δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου θα συνεργαστείς όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς πρεσβεύει. Θα ήταν άτοπο και επιπόλαιο εκ μέρους μου να πω εκ προοιμίου κάτι. Εμείς αυτές τις θέσεις τις πρεσβεύουμε εδώ και έξι-εφτά χρόνια. Από κει και πέρα εμάς πλησιάζει κάποιος. Και από κει και πέρα βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε πλήρη εικόνα».

«Κραυγές, τσιρίδες και φωνές και ειρωνείες δεν αρμόζουν στη Βουλή»

Στην συνέχεια ο κ. Νατσιός τοποθετήθηκε σχετικά με τη θρησκεία.

«Εμείς δεν έχουμε κρύψει ότι είμαστε πιστοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πιστεύουμε στον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία. Όποιος συμφωνεί, συμφωνεί. Όποιος διαφωνεί με γούστο με χαρά του. Δεν το ανακίνησα εγώ το θέμα του Δαρβίνου. Είπαμε η θεωρία του Δαρβίνου είναι μια θεωρία. Μας είπαν ότι είμαστε κατά της επιστήμης. Δηλαδή εγώ δεν πάω σε γιατρούς; Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου δεν πάει σε γιατρούς; Δεν αποδεχόμαστε την επιστήμη; Μας βάζουν λόγια και θέσεις και απόψεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Είναι υποβολιμαίες εκ του πονηρού».

Για τις κόντρες στη Βουλή: «Είναι και ένας μόνιμος καημός μου. Αντί να ακούγεται ο σωστός, ο σοβαρός, στιβαρός λόγος που αρθρώνουν κάποιοι, με φανερή αγωνία για τα θέματα που απασχολούν το λαό, δυστυχώς εστιάζονται τα φώτα της δημοσιότητας σε κάποιες αντεγκλήσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια της, τα επιτρεπτά όρια. Καθόλου καλό θέμα, με απογοητεύει και νομίζω μερικά γίνονται επίτηδες μόνο και μόνο για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της δημοσιογραφίας και να προβληθούν. Αυτό λέγεται εντυπωσιοθηρία. Εμείς δεν φερόμαστε έτσι. Εγώ προκαλώ το λαό να ακούει τις δικές μας τις ομιλίες, προσπαθούμε, στύβουμε το μυαλό μας, βασανιζόμαστε για να αρθρώσουμε σοβαρό λόγο με επιχειρήματα, να είμαστε με συνέπεια και με σοβαρότητα και ήθος. Αυτά είναι απαράδεκτα. Κραυγές, τσιρίδες και φωνές και ειρωνείες δεν αρμόζουν στη Βουλή. Δεν αρμόζουν στην Ελληνική Βουλή. Η Βουλή είναι σχολείο για το λαό. Όταν είναι χαμηλό το επίπεδο των πολιτικών, και ο λαός δυστυχώς παίρνει λάθος μαθήματα. Πρέπει να ανεβάζουμε και το γλωσσικό το επίπεδο και το να σεβόμαστε τον λαό».

Για τις φωτογραφίες τέλος με τους εκτελεσθέντες στο μπλόκο της Καισαριανής και για τα αρχεία του Έπστιν ο κ. Νατσιός είπε:

«Να τις πάρουμε τις φωτογραφίες, να τις πάρουμε, και να τις τρίψουμε στη μούρη Γερμανών πολιτικών και να τους πούμε: «Αυτά τραβούσε ο λαός μας από εσάς, αυτοί είναι οι πρόγονοί σας που τους ντουφέκισαν» και να σκεφτούμε και για τα μνημόνια». Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση με αυτά τα αρχεία του Έπστιν και πέρασε απαρατήρητο κάτι. Ο Τσόμσκι σε μία επιστολή του στον Έπστιν, θα το συνδέσω με αυτό που είπα πριν, γράφει το εξής: «Σύμφωνα με τους οικονομολόγους που προσπαθούν να ερευνήσουν τις λεπτομέρειες, περίπου το 90% των πληρωμών του ελληνικού κράτους πάει στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες που είχαν κάνει τις επενδύσεις και θέλουν να πληρωθούν. Άρα στην πραγματικότητα η Ελλάδα πληρώνει τις τράπεζες του Βορρά για χρέη που ο λαός της ποτέ δεν δημιούργησε.

Πιστεύω πως αυτά τα χρέη θα έπρεπε να θεωρηθούν επαχθή και να δομηθούν εκ νέου ή να ακυρωθούν». Οι Γερμανοί, που ντουφέκιζαν, δεν έχουμε ακόμη καταμετρήσει πλήρως πώς είναι τα θύματα της κατοχής στην Ελλάδα. Έκανα μία έρευνα, διάβασα και κάποια βιβλία, κυρίως του Αγγελόπουλου του παλιού οικονομολόγου, σπουδαίου, απ’ την κατοχή στον εμφύλιο που έγραψε, και τους προσμετρά γύρω στο ένα εκατομμύριο. Εκεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έλληνες ήταν οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές. Πειστήριο του τι υπέστη ο λαός μας κατά τη μαύρη αυτή περίοδο, τις χίλιες μέρες κατοχής».