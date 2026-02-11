Σήμερα, 11/02, επιστρέφει στους δέκτες μας το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο. Όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno, απόψε θα δούμε θέματα όπως η Eurovision, τα Καρναβάλια και η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ κεντρική καλεσμένη είναι η Ιουλία Καραπατάκη, την οποία επέλεξε για τη «χαρά που κουβαλάει μέσα στον χειμώνα»,

«Ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω με μία ωραία φωνή, ωραία τραγουδίστρια, αλλά παράλληλα η Ιουλία κουβαλάει και μία χαρά καλοκαιρινή μέσα σε αυτό τον χειμώνα. Εννοώ αυτή την ανάγκη που έχουμε να έχουμε πλέον ένα καλοκαίρι μέσα στους χειμώνες τους δύσκολους που έρχονται. Όχι μόνο καιρικά, όχι μόνο από κλιματική κρίση, αλλά από βαθιά πολιτική κρίση».

«Στο Τσαντίρι θέλω να έρχονται άνθρωποι που να αγαπάω, που να τους εκτιμάω, που να μπορώ να τους αποδώσω την αγάπη μου και παράλληλα θέλω και να μένουνε ιστορικά, να έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή οι σπουδαίοι της εποχής αυτής και της εποχής που έρχεται».

Για την Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Η δημιουργία του κόμματος είναι σωστή με την έννοια ότι ο καθένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μην θεωρεί δεδομένο ότι η πολιτική είναι ιδιοκτησία των πρωθυπουργών, των γιών των πρωθυπουργών, των δισέγγονων, των εγγονών και τα λοιπά. Δεν είναι εργοστάσιο η πολιτική. Αν και έχει γίνει έτσι, που κληρονομεί την περιουσία του εργοστασίου στον γιο, ή στους γιούς, ή στις κόρες ή οπουδήποτε».

«Νομίζω ότι είναι σωστή. Και επειδή έφτασε σε ένα σημείο όπου δεν μπόρεσε και δεν μπορεί με αυτή τη συγκάλυψη να αποκαλύψει τίποτα, τουλάχιστον προσπαθεί να μπει μέσα για να μπορέσει να έχει τον τρόπο να εισχωρήσει στον μηχανισμό πολύ πιο δυναμικά από το να ζητάει, να μπορεί να μετέχει στις αποφάσεις».

Όσο για το μέλλον του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη είπε:

«Δεν υπήρχε ποτέ μέλλον για τον Στέφανο Κασσελάκη. Υπήρχε μόνο μία χαρά που χάρισε κάποια στιγμή στον κόσμο. Αλλά με την πολιτική δεν νομίζω ότι έχει καλές σχέσεις. Γι’ αυτό και ο κόσμος ξεκαθάρισε στον δρόμο τι του πάει. Δηλαδή του δώσανε την κίνηση, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος δεν την χρησιμοποίησε σωστά».