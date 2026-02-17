Νέο κύκλο ερωτημάτων προκαλεί η απόφαση των δικαστικών Αρχών της Λάρισας να προχωρήσουν στην εκταφή εννέα σορών νεαρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μόνο τελικώς για να εξετασθεί αν οι άτυχοι επιβάτες είχαν… κάνει χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών αλλά και για να γίνει η «ταυτοποίηση» δύο – τριών εξ αυτών. Χωρίς να επιτρέπεται να υπάρχει εξέτασή τους σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού – όπως ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων – ώστε να διαπιστωθεί αν οι σοροί τους είχαν ίχνη βενζολίου, ξυλολίου και άλλων ουσιών που σχετίζονται με τη φονική έκρηξη και εάν τελικώς δεν σκοτώθηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων αλλά από την «πύρινη σφαίρα» που δημιουργήθηκε αμέσως μετά.

Η δικαστική ενέργεια δημιουργεί νέες απορίες για τις συνολικές επιλογές σε σχέση με τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας αφού έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις στους επιβάτες του Intercity 62, ενώ η ημιτελής διερεύνηση του χώρου με την ταυτόχρονη εσπευσμένη εκχέρσωση του σημείου της τραγωδίας στέρησαν ενδεχομένως την έρευνα από κρίσιμα στοιχεία.

Με χθεσινή απόφαση λοιπόν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αποφασίσθηκε ότι «οι διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικοί επιβάλλεται να προχωρήσουν σε εξετάσεις με αυτές που έλαβαν χώρα σε θανόντες μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές, ιστολογικές, DNA)». Και όπου βεβαίως σε εκείνους – και όχι προφανώς στους επιβάτες θύματα – είχε νόημα να εξετασθεί εάν είχαν κάνει χρήση αλκοόλ κ.λπ. γιατί ήταν αυτοί που οδηγούσαν τα τρένα.

Στην εισαγγελική παραγγελία συμπληρώνεται ότι «αυτό θα γίνει με τη ρητή επιφύλαξη και περιορισμό ότι θα υλοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υφίσταται αποδεδειγμένα η επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσής τους από τα διαθέσιμα εργαστήρια της ημεδαπής». Ακόμη μνημονεύεται ότι «περαιτέρω διερεύνηση – αναζήτηση εργαστηρίων εκφεύγει των δυνατοτήτων μας και των ορίων που η ιατροδικαστική επιστήμη αλλά και η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπει».

Ξένα εργαστήρια

Σημειώνεται ότι συγγενείς των θυμάτων είχαν ζητήσει στη διαδικασία της εκταφής να παρευρίσκονται και ειδικοί από ξένα εργαστήρια (Βρετανία και αλλού) που θα μπορούσαν να παραλάβουν υλικό από τις σορούς αλλά και από τις σακούλες ταφής τους ή τον αέρα εντός αυτών, ώστε να εντοπίσουν τυχόν ίχνη ύποπτων ουσιών που δεν ανίχνευαν τα εργαστήρια τοξικολογίας στην Ελλάδα και ακολούθως να προχωρήσουν στις σχετικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

Αλλωστε τα εργαστήρια της χώρας μας, μέχρι τελευταία, είχαν σχετική αλληλογραφία με τις δικαστικές Αρχές αλλά και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι «δεν είχαν τη συγκεκριμένη τεχνική δυνατότητα προσδιορισμού τυχόν ουσιών υδρογονανθράκων κ.λπ.». Με την τωρινή εντολή εκταφών, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες, υπάρχουν περιορισμοί που ουσιαστικά «εξουδετερώνουν» το πάγιο αίτημα των συγγενών.