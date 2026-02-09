Αιχμές για όσους κάνουν λόγο για «χαμένα βίντεο» στην τραγωδία των Τεμπών αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, υπογραμμίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα ταυτοποιημένα βίντεο που αποδεικνύουν πως η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο υλικό.

Σε ανάρτησή του μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα, η οποία σημαδεύτηκε από ένταση και αφορούσε τα «χαμένα» βίντεο που επικαλέστηκε η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Πλακιάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα βίντεο είναι γνήσια και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου, όπως σημειώνει, επί τρία χρόνια διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί υποστήριζαν το αντίθετο.

Ο Νίκος Πλακιάς διερωτάται, τέλος, γιατί έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, κανείς από όσους τα αμφισβητούν δεν έχει καταθέσει μήνυση ή αγωγή εναντίον της ΕΛΑΣ ή του δικηγόρου Καπερνάρου.

Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα "χαμένα βίντεο" και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

«Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα “χαμένα βίντεο” και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί .

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;».