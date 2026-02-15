Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη, το τριετές μνημόσυνο για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Την τελετή προεξήρχε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ το παρών έδωσαν οικογένειες, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων.

Αντιδράσεις συγγενών για την παρουσία του Υπουργού

Η παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις συγγενών που παρευρέθηκαν στην τελετή. Μετά το πέρας του μνημοσύνου, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρίσκονταν ο υπουργός και ο μητροπολίτης, εκφράζοντας τη διαφωνία της για την παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενώ υποστήριξε πως η παρουσία αυτή έρχεται σε σύγκρουση με το αίτημά τους για απόδοση δικαιοσύνης.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, χαρακτηρίζοντας απρόσμενη την παρουσία του κ. Κυρανάκη. Από την πλευρά της, η Ρούλα Τζαβάρα, αδελφή θύματος, σημείωσε πως δεν γνώριζε ότι θα παραστεί εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συμπληρώνοντας πως τα τελευταία τρία χρόνια οι οικογένειες δίνουν έναν διαρκή αγώνα.

Το κάλεσμα για το συλλαλητήριο και ο δικαστικός αγώνας

Ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, τόνισε πως ο χώρος της τελετής είναι τόπος θλίψης και όχι πολιτικών τοποθετήσεων, ενώ απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η μητέρα της Φραντζέσκα Μπέζα είχε συνομιλία με τον κ. Κυρανάκη, στην οποία αναφέρθηκε στα προσκόμματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ζητώντας την απρόσκοπτη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τον Μητροπολίτη να αναγιγνώσκει τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας.