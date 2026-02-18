24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που ελήφθη στη σημερινή συνεδρίασή της.

Η απεργία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 επιβάτες. Το γεγονός συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε με δραματικό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος και παράλληλα στέλνει μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Όπως τονίζει, η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον ναυτικό κόσμο.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι “η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές”.