Tο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες δύο εκταφές των σορών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η τρίτη εκταφή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου και η τέταρτη για τις 3 Μαρτίου, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να καθοριστεί και η ημερομηνία εκταφής του πέμπτου θύματος, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε αποφασίσει την εκταφή συνολικά εννέα σορών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Είχε προηγηθεί η έγκριση του αιτήματος των συγγενών των θυμάτων για τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από τέσσερις μήνες. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν εντοπιστεί τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διεξαγωγή τους. Με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, δόθηκε προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες-ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια, όπου θα γίνουν οι εξετάσεις, καθώς και δύο ημέρες για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πραγματογνώμονας ιατροδικαστής χαρακτήρισε τις τοξικολογικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς, ως ιδιαίτερα σύνθετες, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ελληνικό εργαστήριο.

Η σύνθεση του δικαστηρίου

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται λίγο πριν από την έναρξη της κύριας δίκης για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας ανακοίνωσε τη σύνθεση του δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση.

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αποτελείται από την πρόεδρο Στεφανίδου Γεωργία, την αναπληρώτρια πρόεδρο Κοσίνα Ιωάννα και τα μέλη Χριστόπουλο Δημήτρη και Λέτσιο Χρυσοβαλάντη. Αναπληρωματικό μέλος είναι η Τσάνα Μαρία.

Εισαγγελέας της έδρας ορίστηκε η Κουρινιώτη Αγγελική, ενώ αναπληρωτής εισαγγελέας είναι ο Καρατσίδης Φίλιππος. Η δίκη, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, θα διεξαχθεί στον συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.