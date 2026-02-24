Τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, η χώρα προετοιμάζεται για συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, με βασικό αίτημα την απόδοση Δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.
Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη 28/2: Πού θα γίνουν και τι ώρα
Εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και μαζικοί φορείς καλούν επίσης σε απεργίες, στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.
- Αθήνα – Σύνταγμα (12:00)
Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει απεργία για τις 28 Φεβρουαρίου, με απόφαση του Συνεδρίου του, και καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στο Σύνταγμα.
Απεργιακή απόφαση έχουν λάβει επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, γεγονός που σημαίνει ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.
Στο Σύνταγμα καλεί και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, το οποίο οργανώνει και ξεχωριστή συγκέντρωση στο Λαύριο.
Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.
- Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)
Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.
- Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου (11:00)
Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.
- Λάρισα – Κεντρική Πλατεία (12:00 & 19:00)
Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.
Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.
Μέχρι στιγμής, εκτός των παραπάνω περιοχών, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και στις εξής πόλεις:
- Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία
- Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
- Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
- Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο
- Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο
- Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο
- Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα
- Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου
- Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο
- Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου
- Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου
- Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου
- Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ
- Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες
- Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου
- Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα
- Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου
- Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία
- Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο
- Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια
- Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα
- Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι
- Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης
- Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια
- Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου
- Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου
- Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά
- Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας
- Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία
- Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς
- Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου
- Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο
- Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)
- Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη
- Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία
- Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών
- Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.
- Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)
- Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία
- Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού
- Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη
- Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία
- Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων
- Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
- Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου