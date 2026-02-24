Τρία χρόνια μετά την πολύνεκρη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, η χώρα προετοιμάζεται για συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, με βασικό αίτημα την απόδοση Δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη 28/2: Πού θα γίνουν και τι ώρα

Εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και μαζικοί φορείς καλούν επίσης σε απεργίες, στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

Αθήνα – Σύνταγμα (12:00)

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει απεργία για τις 28 Φεβρουαρίου, με απόφαση του Συνεδρίου του, και καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στο Σύνταγμα.

Απεργιακή απόφαση έχουν λάβει επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, γεγονός που σημαίνει ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Στο Σύνταγμα καλεί και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, το οποίο οργανώνει και ξεχωριστή συγκέντρωση στο Λαύριο.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου (11:00)

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Λάρισα – Κεντρική Πλατεία (12:00 & 19:00)

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Μέχρι στιγμής, εκτός των παραπάνω περιοχών, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και στις εξής πόλεις: